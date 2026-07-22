Χρηματοδότηση για κλιματικές δράσεις νέων στην Καλαμάτα - Ο Δήμος προχωρά σε συνεργασία με την «Inter Alia»

Τον δρόμο για την υλοποίηση δράσεων για το κλίμα, οι οποίες θα σχεδιαστούν και θα πραγματοποιηθούν από νέους της Καλαμάτας, ανοίγει η έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Inter Alia», η οποία πέρασε τη Δευτέρα από τη Δημοτική Επιτροπή.

Η συνεργασία εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα «Youth Climate Action Fund» για την περίοδο 2026-2027, μέσω του οποίου η Καλαμάτα εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 50.000 δολαρίων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρωτοβουλία του Bloomberg Philanthropies, σε συνεργασία με το Bloomberg Center for Public Innovation του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, το δίκτυο C40 Cities και τον οργανισμό UCLG. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 24 ετών να προτείνουν πρακτικές και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, το αστικό πράσινο, τις παρεμβάσεις σε σχολεία και γειτονιές, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων ή εκστρατειών ενημέρωσης.

Για την επιλογή των δράσεων αναμένεται να δημοσιοποιηθεί ανοικτή πρόσκληση ιδεών προς νέους, ομάδες νεολαίας, σχολικές και φοιτητικές κοινότητες. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, ενώ για όσες προκριθούν προβλέπονται μικροχρηματοδοτήσεις που θα κυμαίνονται περίπου από 1.000 έως 3.000 ευρώ ανά έργο. Η «Inter Alia» θα αναλάβει τον ρόλο του τοπικού οικονομικού διαχειριστή της χρηματοδότησης. Η συγκεκριμένη επιλογή κρίθηκε αναγκαία λόγω των σύνθετων διαδικασιών του δημόσιου λογιστικού συστήματος, οι οποίες δυσκολεύουν την άμεση και ευέλικτη εκταμίευση μικρών ποσών μέσα στα αυστηρά χρονικά περιθώρια του προγράμματος. Το ποσό της επιχορήγησης θα πιστωθεί απευθείας στην ΑΜΚΕ, η οποία θα αναλάβει την οικονομική διαχείριση και τις πληρωμές προς τις ομάδες των νέων.

Ο Δήμος Καλαμάτας, από την πλευρά του, θα διατηρήσει την πολιτική, στρατηγική και εποπτική ευθύνη του προγράμματος. Θα οργανώσει την πρόσκληση, τη διαδικασία αξιολόγησης και την τεχνική υποστήριξη των ομάδων, ενώ θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και τη σύνδεσή τους με το Κλιματικό Συμβόλαιο και τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της πόλης έως το 2030. Σύμφωνα με τους όρους της συνεργασίας, η «Inter Alia» θα φέρει την αποκλειστική οικονομική και αστική ευθύνη για την τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που κάποια δαπάνη δεν εγκριθεί από τον φορέα διαχείρισης της χρηματοδότησης, το σχετικό κόστος δεν θα επιβαρύνει τον Δήμο Καλαμάτας. Η χρηματοδότηση αποτελεί συνέχεια της συμμετοχής του Δήμου στο Youth Climate Action Fund, η οποία είχε εγκριθεί στα τέλη του 2025, ενώ τον Μάιο του 2026 η Δημοτική Επιτροπή αποδέχθηκε επίσημα την ένταξη της Καλαμάτας στο πρόγραμμα. Η πρώτη φάση προβλέπει χρηματοδότηση 50.000 δολαρίων, με δυνατότητα διεκδίκησης ενός ακόμη αντίστοιχου ποσού σε επόμενη φάση, εφόσον οι πόροι αξιοποιηθούν επιτυχώς και τηρηθούν οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμος επιχειρεί να μεταφέρει τις ιδέες της νεολαίας από το επίπεδο της διαβούλευσης στην πράξη, δίνοντας σε νέους ανθρώπους τους πόρους και την υποστήριξη που χρειάζονται για να υλοποιήσουν μικρές, αλλά ορατές και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην πόλη.