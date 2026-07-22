Δημοτική Επιτροπή: Οριστική παραλαβή για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας

Την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης στις αθλητικές υποδομές της Καλαμάτας σηματοδοτεί και τυπικά η έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το έργο είχε ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του. Μεταξύ των παρεμβάσεων ξεχώρισαν η εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των αντλιών και των εναλλακτών θερμότητας, καθώς και εργασίες στα συστήματα επεξεργασίας του νερού.

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέος μετασχηματιστής, φωτιστικά LED και σύστημα ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου. Η πράξη χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020». Η αρχική μελέτη είχε προϋπολογισμό 904.993,53 ευρώ, ενώ η κύρια σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία PdL Α.Ε. υπογράφηκε για το ποσό των 813.379,81 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στη συνέχεια εγκρίθηκε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 436.480 ευρώ, στο πλαίσιο των πρόσθετων εργασιών που απαιτήθηκαν.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης και ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κανάκης έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται, αλλά και με τη λειτουργία του ηλεκτρικού υποσταθμού του κολυμβητηρίου. Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης υπογράμμισε ότι η λειτουργία των γεωθερμικών συστημάτων και των φωτοβολταϊκών οδηγεί σε σαφή εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τον παλαιό τρόπο θέρμανσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Για το ζήτημα του υποσταθμού τοποθετήθηκε ο πολιτικός μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Παπουτσής, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου.

Όπως ανέφερε, ο υποσταθμός βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ στο πλαίσιο της εργολαβίας αναβαθμίστηκε συνολικά το σύνολο των εγκαταστάσεων. Τόνισε ακόμη ότι, μέσα από το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος αξιοποίησε την ευκαιρία για να αλλάξει ριζικά την εικόνα και τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.