Γκρίτζαλης σε Λεβεντάκη: "Η Τριφυλία δεν διοικείται με ηγεμονίες”

«Η Τριφυλία δεν διοικείται με ηγεμονίες και «πειθήνια όργανα»» τονίζει ο ανεξάρτητος πλέον δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Γκρίτζαλης μετά τη διαγραφή του από την παράταξη του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη, καταλογίζοντάς του ότι «επιχειρεί συστηματικά να επιβάλει ένα καθεστώς σιωπής και φίμωσης σε όποιον αρνείται να μετατραπεί σε «πιόνι» των προσωπικών του επιλογών».

Αναλυτικά ο κ. Γκρίτζαλης αναφέρει: «Η διαγραφή μου από τη δημοτική παράταξη του κ. Λεβεντάκη αποτελεί τον τίτλο τιμής της πολιτικής και ηθικής μου διαδρομής. Επιβεβαιώνει πλήρως αυτό που οι συνδημότες μας βλέπουν καθημερινά: τον αυταρχισμό, την αλαζονεία και την απόλυτη αδυναμία της σημερινής δημοτικής αρχής να ανεχθεί τη δημοκρατική κριτική και τον διάλογο.

Ο κ. Λεβεντάκης επιχειρεί συστηματικά να επιβάλει ένα καθεστώς σιωπής και φίμωσης σε όποιον αρνείται να μετατραπεί σε «πιόνι» των προσωπικών του επιλογών. Η διοίκηση του Δήμου Τριφυλίας έχει εγκλωβιστεί σε ένα στενό, κλειστό περιβάλλον, αποκομμένο από την κοινωνία και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Για τον κ. Δήμαρχο, «συνεργασία» σημαίνει τυφλή υπακοή και «απρέπεια» σημαίνει η ανάδειξη της αλήθειας και ο έλεγχος της εξουσίας.

Ο απόλυτος ευτελισμός του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου ξεδιπλώθηκε στο χθεσινό συμβούλιο. Αντί για επιχειρήματα, επιστρατεύτηκαν χυδαίες εξυβρίσεις, ασύστολα ψεύδη και προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να καλυφθεί η διοικητική γύμνια ενός απολύτως αναξιόπιστου Δημάρχου.

Όμως, η πολιτική ιστορία επαναλαμβάνεται και η αλήθεια δεν κρύβεται. Δεν μπορεί να φταίνε πάντα όλοι οι άλλοι Η προηγούμενη τετραετία σημαδεύτηκε από συνεχείς, δημόσιες επιθέσεις του κ. Λεβεντάκη στους τότε στενούς του συνεργάτες, την παρούσα θητεία συνεχίστηκε το ίδιο έργο, με την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση του συναδέλφου Γιάννη Φιλντίση. Το μόνιμο μοτίβο : Όποιος διαφωνεί, όποιος σκέφτεται ελεύθερα και όποιος αρνείται να γίνει πειθήνιο όργανο, στοχοποιείται, δέχεται λάσπη και απομακρύνεται.

Δηλώνω ξεκάθαρα προς τη Δημοτική Αρχή: Δεν φιμώνομαι: Η φωνή μου ανήκει στους πολίτες της Τριφυλίας που με εξέλεξαν. Δεν υποτάσσομαι: Αρνούμαι να γίνω πιόνι μιας εξουσιαστικής νοοτροπίας. Δεν υποχωρώ. Θα συνεχίσω να μάχομαι για τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και το συμφέρον του τόπου μας. Η έδρα μου στο Δημοτικό Συμβούλιο ανήκει στους δημότες και όχι στην παράταξη του κ. Λεβεντάκη. Από τη θέση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου, απαλλαγμένος πλέον από παραταξιακές, αναγκαστικές «πειθαρχίες», θα συνεχίσω να ασκώ αυστηρό έλεγχο και να προασπίζομαι τα συμφέροντα της Τριφυλίας με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη.

Η Τριφυλία αξίζει δημοκρατία, συνεργασία και φως, όχι ηγεμονίες, ύβρεις και σκοτάδι».

Κ.Μπ.