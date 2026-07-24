Τρία σημαντικά έργα στον Δήμο Μεσσήνης

Πρόκειται για: α) Το έργο αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Φλώρου για την ενίσχυση της υδρευτικής κατάστασης των Δημοτικών Ενοτήτων Ιθώμης, Ανδρούσας και Μεσσήνης, προϋπολογισμού 5.617.903,23 ευρώ.

β) Βελτίωση αγροτικής οδού Δροσιά – Νερόμυλος, 999.365,66 ευρώ και ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Κοινότητα Ανδρούσας και εντός αναδασμού στην Κοινότητα Λάμπαινας, 260.400 ευρώ.

γ) Αρχικά, ο δήμαρχος έκανε λόγο για σημαντικό έργο από τη δημοτική αρχή, για κραυγές και φωνές από τη μειοψηφία που επιχειρεί να το απαξιώσει και για τρεις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωσή του: Η πρώτη αφορά την ένταξη με υπογραφή του υπουργού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του έργου κατασκευήσ εξωτερικού δικτύου αγωγού ύδρευσης από πηγές Αγίου Φλώρου στο υδραγωγείο Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 5,6 εκ. ευρώ.

Το χαρακτήρισε “κορυφαίο έργο, που αφορά το μέλλον της Μεσσήνης για τα επόμενα 50 χρόνια, για να μην έχει πρόβλημα νερού”. Ενημέρωσε πως θα εξυπηρετήσει Βαλύρα, Λάμπαινα, Αριστοδήμειο, Εύα και Αμφιθέα, παρατηρώντας ότι είναι άφθονα τα νερά του Αγίου Φλώρου. Είπε ότι η προσπάθεια και οι μελέτες ξεκίνησαν το 2021 και πρόσθεσε πως “βρήκαμε χρηματοδότηση και είναι αναπτυξιακό εργαλείο για το μέλλον”. Η δεύτερη αφορά δύο έργα αγροτικής οδοποιίας και όπως ανέφερε “ο Δήμος χρηματοδοτείται για έργα μεταξύ Δροσιάς – Νερόμυλου, σε Λάμπαινα και Ανδρούσα, συνολικού ύψους 1.260.000 ευρώ Εργα με ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις που προστίθενται στη συνολική προσπάθεια για την αγροτική οδοποιία”. Εκανε λόγο για πολύ σημαντικό έργο στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και πληροφόρησε, επικρίνοντας τη μειοψηφία: “Είχαμε υποβάλει δύο προτάσεις και είπατε ότι μας πέταξαν έξω. Επρεπε να κάνετε υπομονή και να έχετε εμπιστοσύνη”. Η τρίτη αφορά έργο βελτίωσης της 8ης επαρχιακής οδού, Μεσσήνη – Αβραμιού – Στρέφι – Κεφαλόβρυσο, προϋπολογισμού 580.000 ευρώ που θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. “Θα βελτιώσει μια ταλαιπωρημένη επαρχιακή οδό και σε λίγο θα υπάρχει σύμβαση”, είπε ο κ. Αθανασόπουλος και κατέληξε: “Καταφέρνουμε να υλοποιούμε τους στόχους που έχουμε βάλει”. Επικρίνοντας περισσότερο την κυβέρνηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος είπε ότι “κανένα έργο για τη λειψυδρία δεν έχει προχωρήσει, μακάρι να προχωρήσει”, έκανε λόγο για προεκλογική ένταξη του έργου ύδρευσης”. Σχολίασε ότι θα γίνει το έργο ασφαλτόστρωσης στην 7η επαρχιακή και μετά θα γίνει ο αγωγός”, είπε πως “η Περιφέρεια δεν έχει υλοποιήσει κανένα έργο, όπως αυτό στην 7η επαρχιακή” κι εκτίμησε ότι “δεν υπάρχει αφήγημα επιτυχίας σε έναν Δήμο που ερημώνει”.

Ο δήμαρχος συμφώνησε ότι “θα έπρεπε να είχε γίνει το έργο της ύδρευσης, αλλά δεν υπήρχαν μελέτες. Και τις κάναμε”. Και πρόσθεσε με ικανοποίηση πως “ο Δήμος Μεσσήνης παίρνει 5,6 εκ. ευρώ από τα 55 εκ. του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε μελέτη γι’ αυτό προκριθήκαμε”. Για τη “φωτογραφική” επίθεσή του προς τον σύμβουλο της μειοψηφίας Κώστα Θεοδωρακόπουλο, διευκρίνισε ότι “βιάστηκε, αλλά είναι καλό που ασχολείται. Δεν τον κατηγόρησα. Μπορεί να υποδείξει κάποιον δρόμο που δεν γνωρίζουμε”. Ωστόσο, για τα έργα αγροτικής οδοποιίας, ο Κ. Θεοδωρακόπουλος υποστήριξε ότι “ο κ. Μαντάς (ο βουλευτής της Ν.Δ.) πίεσε και τα πήρατε. Το πήρε πάνω του”. Επέκρινε τη δημοτική αρχή ότι “κάνατε μόνο 2 μελέτες για την αγροτική οδοποιία”, αναφέρθηκε σε δήμους της Μεσσηνίας που πήραν περισσότερα έργα” και κατέληξε: “Είχατε ανικανότητα” Ενοχλημένος ο κ. Αθανασόπουλος του επιτέθηκε και δήλωσε: “Παντελώς άσχετος, δεν θα ανεχθώ καμία παραποίηση. Επιμένει να εκτίθεται. Κάναμε προσφυγή, γιατί με τα έργα αυτά εξυπηρετούνται και κτηνοτροφικές μονάδες και το 64 στη βαθμολογία έγινε 74”.