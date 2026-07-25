Δήμος Τριφυλίας: Βολές Λεβεντάκη κατά Γκρίτζαλη

«Όταν χρειαστεί «ξεχωρίζω την ήρα από το σιτάρι» τονίζει ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης απαντώντας στο διαγραφέντα δημοτικό σύμβουλο Θεόδωρο Γκρίτζαλη, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος δεν είναι σκάκι και ο ίδιος δεν είναι πιόνι κανενός.

Για να καταλήξει λέγοντας πως «άτομα σαν εσάς, δεν αξίζουν να βρίσκονται στο πλευρό μου και να λογίζονται συνεργάτες μου, κ. Γκρίτζαλη!».

Αναλυτικά ο κ. Λεβεντάκης σημειώνει: «Ο Δήμος Τριφυλίας, κ. Γκρίτζαλη, διοικείται από μία Δημοτική Αρχή, που εξελέγη δύο συνεχόμενες φορές, με τα ποσοστά εκείνα μάλιστα, με τα οποία την τίμησαν οι πολίτες του.

Και δεν είναι «σκάκι» ο Δήμος, κ. Γκρίτζαλη, με βασιλιάδες, βασίλισσες, πρωταγωνιστές και... πρωταγωνίστριες, ούτε και εγώ το «πιόνι» κανενός, φυσικά.

Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όταν χρειαστεί «ξεχωρίζω την ήρα από το σιτάρι» και δεν διστάζω, ούτε στιγμή, να απομακρύνω, με συνοπτικές διαδικασίες, οποιονδήποτε έχει σκοπό να βλάψει την παράταξη και πολύ περισσότερο τον τόπο, με την τοξικότητα και την ανάρμοστη συμπεριφορά του.

Αν η διαγραφή σας, αποτελεί για εσάς τίτλο τιμής, της πολιτικής και ηθικής σας διαδρομής, όπως ισχυρίζεστε, αφήστε αυτό να το κρίνουν οι συμπολίτες σας, που σας γνωρίζουν και από την καλή και από την ανάποδη.

Και ας γνωρίσουν, επιπλέον και το εξής:

Με «άμμο» και «χαλίκια» πραγματοποιούνται μόνο δημοτικά έργα και όχι «ρουσφέτια» και... «ο νοών νοείτο», κ. Γκρίτζαλη.

Γι' αυτό, ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος πλέον, φροντίστε μόνο, από εδώ και στο εξής, να γίνει προτεραιότητά σας το συμφέρον του τόπου και όχι το προσωπικό σας και να ασκήσετε σωστά και υπεύθυνα τα καθήκοντά σας.

Όσο για τους συνδημότες σας, κάτι παραπάνω από εσάς θα είδαν, καθώς φαίνεται και με εξέλεξαν και πάλι, από την πρώτη Κυριακή, Δήμαρχο των μεγάλων έργων.

Για δε τους συνεργάτες μου, σας έχουν δώσει ήδη την απάντησή τους, με την στήριξή τους στο πρόσωπό μου, όπως και με τον καθημερινό τους αγώνα, να φανούν αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών, που τους τίμησαν με την ψήφο τους.

Η Τριφυλία, αξίζει τα καλύτερα!

Γι' αυτό και άτομα σαν εσάς, δεν αξίζουν να βρίσκονται στο πλευρό μου και να λογίζονται συνεργάτες μου, κ. Γκρίτζαλη!».

Κ.Μπ.