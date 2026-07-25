Δημοτικό Συμβουλίου Μεσσήνης: Αναβολή συζήτησης για το Αεροδρόμιο Τριόδου

Την αναβολή ζήτησε η μείζων μειοψηφία και αυτό έγινε αποδεκτό από τη δημοτική αρχή, καθώς ο επικεφαλής της Κώστας Γεωργακόπουλος και η σύμβουλος – εισηγήτρια Σοφία Γιάνναρη αποχώρησαν, για να παρακολουθήσουν την παράσταση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στην Αρχαία Μεσσήνη, στην οποία ο Δήμος Μεσσήνης ήταν συνδιοργανωτής.
Για να παρακολουθήσει την παράσταση ως εκπρόσωπος του Δήμου αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, που είναι πρόεδρος της Μονοπρόσωπης Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης Α.Ε ΟΤΑ”.
Γ.Σ.