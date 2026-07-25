Δημοτικό Συμβουλίου Μεσσήνης: Αναβολή συζήτησης για το Αεροδρόμιο Τριόδου

Για την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος “Αεροδρόμιο Τριόδου – Εφαρμογή σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και ΓΕΑ για την εκμετάλλευση του χώρου και αντικατάσταση Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε Μονοπρόσωπης Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης Α.Ε ΟΤΑ”, που είχε καταθέσει για συζήτηση και λήψη απόφασης, η μείζων μειοψηφία, στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης.

Την αναβολή ζήτησε η μείζων μειοψηφία και αυτό έγινε αποδεκτό από τη δημοτική αρχή, καθώς ο επικεφαλής της Κώστας Γεωργακόπουλος και η σύμβουλος – εισηγήτρια Σοφία Γιάνναρη αποχώρησαν, για να παρακολουθήσουν την παράσταση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στην Αρχαία Μεσσήνη, στην οποία ο Δήμος Μεσσήνης ήταν συνδιοργανωτής.

Για να παρακολουθήσει την παράσταση ως εκπρόσωπος του Δήμου αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, που είναι πρόεδρος της Μονοπρόσωπης Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης Α.Ε ΟΤΑ”.

Γ.Σ.