Δήμος Πύλου – Νέστορος: Τέσσερα έργα αγροτικής οδοποιίας

Τέσσερα έργα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Πύλου – Νέστορος εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κι εξασφάλισαν χρηματοδότηση 1.715.500 ευρώ.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι “μία ακόμη σημαντική επιτυχία καταγράφει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, καθώς τέσσερα έργα αγροτικής οδοποιίας εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027 (Σ.Σ. ΚΑΠ 2023–2027) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ένταξη προς χρηματοδότηση των τεσσάρων νέων έργων αγροτικής οδοποιίας αποτελεί μία σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση για τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, καθώς ενισχύει το δημοτικό οδικό δίκτυο και τις υποδομές της υπαίθρου. Παράλληλα, βελτιώνει την πρόσβαση σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα έργα που εντάχθηκαν είναι τα εξής: Βελτίωση αγροτικής οδού Βελανιδιά – Μπουρνελιά, Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων, προϋπολογισμού 323.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Σαλαντί – Μιναγιώτικο, Κοινότητας Ευαγγελισμού, προϋπολογισμού 462.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Γιάλοβας – Ελαιόφυτου, προϋπολογισμού 499.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Ακριτοχώρι – Καπλάνι, προϋπολογισμού 431.500 ευρώ.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των τεσσάρων έργων ανέρχεται στο ποσό των 1.715.500 ευρώ.

Η ένταξη των έργων επιβεβαιώνει τη συστηματική προσπάθεια της δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών υποδομών προς όφελος των δημοτών”.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας σημείωσε:

“Η ένταξη τεσσάρων ακόμη σημαντικών έργων αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.715.500 ευρώ, αποτελεί μία ακόμη δικαίωση της μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.

Με την εμπειρία, τη γνώση και τη συνέπεια που απαιτεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η δημοτική μας αρχή αποδεικνύει καθημερινά ότι γνωρίζει να διεκδικεί, να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις και να υλοποιεί έργα ουσίας για τον τόπο μας. Είμαστε η δημοτική αρχή που σχεδιάζει, ωριμάζει προτάσεις, υλοποιεί έργα και αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία, θα μειώσει το κόστος μετακίνησης των παραγωγών, θα ενισχύσει την ασφάλεια των μετακινήσεων και θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων των κοινοτήτων μας.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, ευθύνη και αποτελεσματικότητα να αναπτύσσουμε τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, εξασφαλίζοντας νέες χρηματοδοτήσεις και υλοποιώντας έργα που αφήνουν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές”.