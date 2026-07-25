Αντιπαράθεση για αποζημίωση μελών δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας

Η πρόταση της δημοτικής αρχής για αποζημιώσεις κάτω από το πλαφόν που ορίζει ο νέος νόμος, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κάνοντας λόγω για προσβολή και απαξίωση των συμβούλων, ενώ η αναθεωρημένη πρόταση που θέλησε να κάνει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σωτήρης Μπακούρος μετά τις έντονες αντιδράσεις, τελικά δεν τέθηκε, καθώς εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης ζήτησε να ψηφιστεί η αρχική εισήγηση.

Στην αρχική του εισήγηση ο κ πακούρος τόνισε ότι η αποζημιώσει καθορίζεται με βάση την απόσταση από την έδρα του Δήμου και το όριο είναι τα 10 χιλιόμετρα για αυτούς που είναι σε απόσταση άνω των 10 χιλιομέτρων η αποζημιώσει να είναι 30 ευρώ μέχρι 2 συνεδριάσεις το μήνα συν αυτή της λογοδοσίας, για αυτούς που είναι κάτω από 10 χιλιόμετρα 20 ευρώ για έως συνεδριάσεις το μήνα συν αυτή της λογοδοσίας. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να παίρνουν 20 ευρώ για έως 4 συνεδριάσεις το μήνα και οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων 20 ευρώ για κάθε συνεδρίαση λογοδοσίας που κληρώνονται να θέσουν θέμα. Διευκρίνισε μάλιστα ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι που παίρνουν αντιμισθία δεν δικαιούνται αυτών των αποζημιώσεων.

Από την πλευρά της η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χάιδω Παναγιωτοπούλου χαρακτήρισε ντροπή τη πρόταση αυτή όταν οι δημοτικοί σύμβουλοι από το 2019 δεν έχουν πάρει, ενώ δικαιούνταν, ένα ευρώ. Επίσης σημείωσε ότι είναι προσβλητικό προς τους συναδέλφους και ευτελίζετε ο θεσμός. Σημείωσε ότι σε όλους τους Δήμους οι αποζημιώσεις έχουν οριστεί στα όρια του πλαφόν, ενώ απευθυνόμενη προς το κ. Μπακούρο τόνισε πως αυτή δεν είναι δική του πρόταση αλλά του δημάρχου με τους ανθρώπους που συναποφασίζει.

Η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου τόνισε πως για το θέμα των αποζημιώσεων έχει παρθεί απόφαση, και πως για να παρθεί νέα πρέπει να ακυρωθεί η παλιά, σημειώνοντας πως η αποζημίωση από την πλευρά της πάει στις ανάγκες της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς απεύθυνε ερωτήματα αν έκαναν μειώσεις και στις αντιμισθίες του δημάρχου και των αντιδημάρχων.

Για εκφυλισμό των δημοτικών συμβούλων έκανε λόγω ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φιλντίσης, το να γίνονται παζάρια, ενώ ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον δήμαρχο. Ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Γκρίτζαλης με σκωπτικό ύφος πρότεινε να οριστεί η αποζημίωση στα πέντε ευρώ τα οποία ο ίδιος θα χαρίζει για να καλυφθεί ο μισθός όποιου παρακρατείτε. Τελικά κατά πλειοψηφία πέρασε η αρχική πρόταση του κ. Μπακούρου.

Κ.Μπ.