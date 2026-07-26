Καλαμάτα: «Φρένο» για την Παραλία οι μη διανοίξεις δρόμων

Το θέμα των διανοίξεων δρόμων, ιδιαίτερα στην Παραλία της Καλαμάτας, είναι πολύ σοβαρό. Και το γεγονός ότι εκκρεμεί, από την άνοιξη του 2024, τότε που διανοίχθηκε και παραδόθηκε ένα μικρό, αλλά πολύ σημαντικό τμήμα της οδού Βουλγαροκτόνου, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Παραλίας, για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στην περιοχή.

Την αφορμή για το ρεπορτάζ μάς έδωσε η παρατήρηση από συμπολίτες μας Παραλιώτες, που κάνουν λόγο για υποσχέσεις της δημοτικής αρχής που δεν τηρήθηκαν και για αδιαφορία ευρύτερα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Καθώς και η εικόνα του μικρού τμήματος της Βουλγαροκτόνου που διανοίχθηκε το 2024 και προσφέρει κυκλοφοριακή ανάσα στην περιοχή και πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, ειδικά την κρίσιμη τουριστική περίοδο του καλοκαιριού. Προκάλεσε, όμως, με την αύξηση της κίνησης και κινδύνους για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στη διασταύρωση με την Κρήτης.

Ενα ακόμα στοιχείο, που δημιουργεί ενδιαφέρον, είναι ότι στο τμήμα αυτό της Βουλγαροκτόνου υπάρχει ανοικοδόμηση, φτιάχνονται καινούργιες πολυκατοικίες, σε οικόπεδα που για χρόνια ήταν στα αζήτητα και περίμεναν τη διάνοιξη.

Η τελευταία μας αναφορά για τις διανοίξεις στην Παραλία ήταν στο Σαββατοκύριακο 16 – 17 Μαΐου, μετά από σημείωμα – διαμαρτυρία συνδημότη μας που παρατηρούσε: “Είμαι συνιδιοκτήτης οικοπέδου που επηρεάζεται από τις διανοίξεις των οδών Μεθώνης, Υψηλάντου και Μεγάλου Αλεξάνδρου που εδώ και 5 χρόνια δεν έχουν ανοίξει. Ήθελα να σας ενημερώσω πως τα δικαστήρια που αναφέρει ο δήμαρχος, καθυστερούν με αποκλειστική υπαιτιότητα του Δήμου.

Τρεις φορές με τελευταία το τέλος του 2025, το δικαστήριο δεν έχει βγάλει απόφαση και ζητά να ξαναρχίσει η διαδικασία από την αρχή, επειδή ο δικηγόρος του Δήμου εμφανίζει ελλιπή φάκελο”.

Στις 21-22 Ιουνίου 2025 αναφέραμε σε ρεπορτάζ: Καρκινοβατούν οι διανοίξεις σημαντικών δρόμων στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας από το σχέδιο του 1905. Οι διαδικασίες για τον ορισμό τιμής στις απαλλοτριώσεις είναι χρονοβόρες και καθυστερούν ακόμα περισσότερο, γιατί η δημοτική αρχή δεν έχει σε προτεραιότητα το ζήτημα των διανοίξεων. Στο μεταξύ χτίζονται οικοδομές, οι οποίες είναι πανάκριβο αν όχι αδύνατο, να απαλλοτριωθούν.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος παραδέχθηκε στην “Ε” ότι δεν υπάρχει έτοιμο κάποιο άλλο τμήμα δρόμου για διάνοιξη στην Ανατολική Παραλία, από το δάνειο των 4 εκ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά τη διάνοιξη της Βουλγαροκτόνου. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα κατατεθεί φάκελος στο δικαστήριο για ορισμό τιμής για απαλλοτρίωση δρόμων με προτεραιότητα σε ό,τι μπορεί να τρέξει γρήγορα η διαδικασία. Και ως τέτοια ανέφερε τμήματα των οδών Κορώνης και Δεριγνύ.

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΩΝ 4 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο του 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με τηλεδιάσκεψη, λόγω κορονοϊού ενέκρινε τη λήψη δανείου 4 εκ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη διάνοιξη και κατασκευή οδών στην Ανατολική Παραλία και το κέντρο της πόλης. Το δάνειο αφορούσε τη διάνοιξη και κατασκευή των οδών Βουλγαροκτόνου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεθώνης, Υψηλάντου, Κορώνης, Παπανικολή και Μαιζώνος.

Ο δήμαρχος μας είχε πει τον Ιούνιο του 2025 πως “λάβαμε προέγκριση τότε, που παραμένει. Η προέγκριση αφορά το συνολικό ποσό και μετά εξειδικεύεις κομμάτι - κομμάτι, δάνειο - δάνειο, ποιο ποσό και για ποιο τμήμα παίρνεις,για να μπορέσεις να το υλοποιήσεις. Υπήρχε έτοιμη μόνο η Βουλγαροκτόνου με 1,1 εκ. ευρώ. Πήραμε αυτό το ποσό με δεύτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δώσαμε τα χρήματα, αποζημιώθηκαν οι ιδιοκτήτες το 2023 και τον Νοέμβριο του 2023 μπήκαμε μέσα και κάναμε τη διάνοιξη”.

Ωστόσο, είχε παραδεχθεί ότι “δεν υπάρχει έτοιμο κανένα άλλο κομμάτι αυτή τη στιγμή” και είχε ξεκαθαρίσει πως “παραμένει η προέγκριση, αλλά το δάνειο ισχύει μόνο όταν πάρεις τη δεύτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα είναι οι δικαστικές αποφάσεις”.

Ο κ. Βασιλόπουλος είχε προσθέσει ότι σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία “μπορούμε να κινηθούμε άμεσα για την άλλη μισή πράξη εφαρμογής της Κορώνης και να δούμε ποια άλλα τμήματα είναι πιο έτοιμα. Και διαπιστώσαμε ότι η Δεριγνύ είναι έτοιμη να μπούμε μέσα”.

Αυτές τις δηλώσεις του δημάρχου μας υπενθύμισαν συνδημότες μας από την Παραλία και περιμένουν να υλοποιηθούν.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο δήμαρχος είχε αναγνωρίσει ότι “το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι επειδή πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, σε κάποιους δρόμους έχουν προκύψει σπίτια. Και τα σπίτια σημαίνουν μεγάλες αποζημιώσεις” και είχε δηλώσει: “Τα τμήματα των δρόμων με σπίτια θα μπουν σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο θα μπουν τα τμήματα που μπορούμε να διανοίξουμε. Με το που κάναμε τη διάνοιξη, ξεκίνησαν να γίνονται πολυκατοικίες”.