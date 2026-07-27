Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ

Εγκρίνει τη συγκρότηση σε Σώμα, ορίζει αντιπρόεδρο και καθορίζει τα έξοδα παράστασης για πρόεδρο και αντιπρόεδρο, καθώς και την αποζημίωση για τα μέλη του, το νέο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, σήμερα Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι.

Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ αναμένεται να οριστεί, όπως έχει ανακοινώσει ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, η δημοτική σύμβουλος Λυδία Εξηνταβελώνη – Χριστοφόρου.

Για τα έξοδα παράστασης του προέδρου Ανδρέα Καραγιάννη και της αντιπροέδρου, στην εισήγηση αναφέρεται ότι σύμφωνα με “την υπ' αρ. 705/2026 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 973/08.07.2026) και ειδικότερα την περ. ε' του άρθρου 1, στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης καταβάλλονται έξοδα παράστασης, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, με ανώτατο όριο το ποσό των εξόδων παράστασης του προέδρου του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ στον αντιπρόεδρο καταβάλλονται έξοδα παράστασης ίσα με ποσοστό 50%)αυτών του προέδρου”.

Για την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. αναφέρεται ότι “σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 299 του Ν. 5314/2026 «Αποζημίωση μελών δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου, δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών, διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και συνδέσμων», τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, πλην του προέδρου και του αντιπροέδρου, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι 3 συνεδριάσεις ανά μήνα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., με ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% των εξόδων παράστασης που λαμβάνει ο πρόεδρος της Επιχείρησης και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας. Η καταβολή της αποζημίωσης αποσκοπεί στην κάλυψη των δαπανών και του χρόνου που απαιτεί η συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης”.

Το νέο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ έχει συγκροτηθεί ως εξής:

1) Ανδρέας Καραγιάννης (πρόεδρος), με αναπληρωτή του τον Γιάννη Δούβα. 2) Σαράντος

Μαρινάκης, με αναπληρωτή του τη Μαρία Αγγελή. 3) Λυδία Εξηνταβελώνη – Χριστοφόρου, με αναπληρωτή τον Βασίλη Κουτραφούρη. 4) Χρήστος Μωραγιάννης, με αναπληρωτή τον Κώστα Παπαδάκη. 5) Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, με αναπληρωτή τον Αναστάση Σκοπετέα. 6) Σπύρος Χανδρινός, με αναπληρωτή τον Γιάννη Χριστόπουλο. 7) Δημήτρης Φαββατάς, με αναπληρωτή τον Θανάση Τσιγαρίδη. 8) Δημήτρης Αντωνόπουλος, με αναπληρωτή Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο (εκπρόσωποι δημοτών). 9) Αρτεμις Κότση, με αναπληρώτρια Σπυριδούλα Μέντζα (εκπρόσωποι δημοτών). 10) Χρήστος Τσαμπούρης, με αναπληρωτή Γιώργο Μάλαμα (εκπρόσωποι των εργαζομένων στην επιχείρηση). 11) Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, με αναπληρωτή Ιγνάτιο Κάτσιο (εκπρόσωπο περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, συγκεκριμένα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, όπως έχει επιλέξει η δημοτική αρχή).