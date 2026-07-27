Παρέμβαση Κούβελα για τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”

Τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και τον Δήμο Καλαμάτας να δώσουν απαντήσεις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης” που έκλεισαν, καλεί η δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα, ενώ αναφέρεται στην αιφνιδιαστική έφοδο από κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της προμηθεύτριας εταιρείας TEXAN στο, Ασπρόπυργο.

Η κ. Κούβελα αναφέρει πως “η προμηθεύτρια εταιρεία TEXAN ανακοίνωσε ότι διακόπτει οριστικά την τεχνική υποστήριξη στα ‘σπιτάκια ανακύκλωσης’. Σταματά την συλλογή των υλικών, την ηλεκτροδότηση (όπου την έχει αναλάβει), αλλά και την καταβολή του ανταποδοτικού αντιτίμου στους πολίτες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ και του zougla.gr , η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την προμήθεια και την συντήρηση των οικίσκων, απέστειλε επιστολή στο ΕΣΔΝΑ ενημερώνοντας ότι από τις 15 Ιουλίου παύει κάθε δραστηριότητα υποστήριξης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική έφοδο από κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της παραπάνω εταιρείας στον Ασπρόπυργο. Οι εισαγγελείς συνοδεύονταν από επιθεωρητές Περιβάλλοντος και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και προχώρησαν σε κατασχέσεις αρχείων και υπολογιστών.

Η έφοδος που διατάχθηκε απο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε στόχο 1) Την εξέταση των συμβάσεων πώλησης με την Περιφέρεια Αττικής και τους φορείς Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου και Κρήτης. 2) Την κατάσχεση των συμβάσεων της TEXAN με εταιρίες επικοινωνίας, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχομένως αθέμιτης επιρροής για την ανάθεση του έργου.

Αυτή είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και οφείλουμε να υπενθυμίσουμε, ότι η δικαστική παρέμβαση προκλήθηκε από επίσημο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, το οποίο διαπίστωσε υπερκοστολογήσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Σύμφωνα με το πόρισμα, το 2020 υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός για την προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης από τη Περιφέρεια Αττικής (ΕΣΔΝΑ) και τους ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και Κρήτης. Για κάθε ένα ‘σπιτάκι’ ανακύκλωσης καταβλήθηκε το αστρονομικό πόσο των 300.000 ευρώ, τη στιγμή που στην ελεύθερη αγορά κοστολογείται 66.000 ευρώ”.

Η κ. Κούβελα επισημαίνει ότι “κατόπιν αυτών ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και ο Δήμος Καλαμάτας οφείλουν α) Να δώσουν στη δημοσιότητα τις συμβάσεις και όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού. β) Να ενημερώσουν, εάν θα αναλάβουν έστω προσωρινά, την λειτουργία τους η ποιες λύσεις σχεδιάζονται για την αντικατάσταση των υπηρεσιών που προσέφεραν τα ‘σπιτάκια ανακύκλωσης’. γ) Να μας απαντήσουν ποιος τελικά θα πληρώσει ‘το μάρμαρο’ των υπερτιμολογήσεων των φωτογραφικών διαγωνισμών και της κακοδιαχείρισης ευρωπαικών κονδυλίων ο ΦΟΔΣΑ, ο Δήμος δηλαδή οι δημότες;”.