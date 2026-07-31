Ο πολιτισμός δεν είναι εμπόρευμα

Η κυβέρνηση μεταφέρει στη νέα ανώνυμη εταιρεία Hellenic Heritage τη διαχείριση εισιτηρίων, πωλητηρίων, αναψυκτηρίων, εκδηλώσεων και περιουσίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Το Διοικητικό της Συμβούλιο θα αποτελείται από κυβερνητικές επιλογές, χωρίς θεσμική εκπροσώπηση αρχαιολόγων, εργαζομένων και τοπικών κοινωνιών.

Την ίδια ώρα, πολλοί αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν κλειστοί ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Υπάρχει, λοιπόν, ο κίνδυνος οι αναγκαίες προσλήψεις να μπουν σε δεύτερη μοίρα και βασικό κριτήριο να γίνει το κέρδος.

Και με βάση το δείγμα γραφής που έχει δώσει η κυβέρνηση, είναι εύλογη η ανησυχία ότι η νέα εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε ακόμη έναν μηχανισμό αναθέσεων, προσλήψεων και εξυπηρέτησης «ημετέρων».

Ο πολιτισμός δεν μετριέται μόνο με εισιτήρια και έσοδα. Χρειάζεται ανθρώπους, φροντίδα, διαφάνεια και δημόσιο έλεγχο.

Σεβασμός στον πολιτισμό μας.

Όχι στην εμπορευματοποίησή του.