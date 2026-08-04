Δήμος Καλαμάτας: Από την αρχή η διαδικασία για έργα αποκατάστασης ζημιών

Από την αρχή, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Καλαμάτας υλοποιεί τις διαδικασίες για το έργο άρσης επικινδυνότητας και αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο μετά από θεομηνία, προϋπολογισμού 198.000 ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου. Και αυτό για να είναι νόμιμη η εκτέλεση και να πληρωθεί ο ανάδοχος.

Χθες η Δημοτική Επιτροπή ανέθεσε τη σύμβαση υλοποίησης του έργου στην εταιρεία “Αφοι Παναγιωτόπουλοι ΟΕ” με έκπτωση 1%.

Στη διαδικασία είχε κληθεί να καταθέσει προσφορά μια ακόμα εταιρεία, που προσέφερε έκπτωση 0,18%.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εξήγησε ότι γίνεται πάλι από την αρχή η διαδικασία, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ενώ ενημέρωσε ότι έχουν γίνει κάποιες αναγκαίες αποκαταστάσεις και άρσης επικινδυνότητας στον παραλιακό δρόμο της Μικρής Μαντίνειας και στον δρόμο προς Καλλιθέα, στο 17ο Δημοτικό.

Ο αρμόδιος πολιτικός μηχανικός του Δήμου Βασίλης Χρονόπουλος απάντησε στους συμβούλους της μειοψηφίας ότι η διαδικασία έγινε με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Ο δήμαρχος είπε ότι “είχαμε ακραία φαινόμενα που είχαν δημιουργήσει επικινδυνότητα” κι ενημέρωσε πως έγινε πρόσκληση για προσφορές και προτάχθηκαν εργασίες στη Μικρή Μαντίνεια και στο 17ο. Διευκρίνισε ότι “αν συνεχίζαμε, δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε το έργο” και ανέφερε πως “θα ξεκινήσει τώρα (στο 17ο) όταν υπογράψουμε με τον ανάδοχο”.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη ανέφερε ότι “γεννάει ερωτηματικά η χαμηλή έκπτωση”.

Στο έργο αυτό προβλέπονται, ακόμα, εργασίες στη θέση “Μπιλίνες” προς τον Αγιο Δημήτριο (βόρεια της οδού Περιβολακίων), στη γέφυρα προς τα Λέικα στο ρέμα Ελαφογκρέμι και σε γεφύρι μετά το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών στον δρόμο προς Αγριλο.

Γ.Σ.