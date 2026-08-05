Επερώτηση Κουτουμάνου και Κελάρη για Πολυλίμνιο

Με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των κατοίκων της Χαραυγής, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος, η παράταξη υποστηρίζει ότι η κατάσταση στο Πολυλίμνιο επιδεινώνεται διαρκώς, επισημαίνοντας ότι έχουν καταρρεύσει τα ξύλινα γεφύρια, τα μονοπάτια παραμένουν ασυντήρητα, βασικές υποδομές έχουν εγκαταλειφθεί και η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, παρά την κατάσταση αυτή, το Πολυλίμνιο εξακολουθεί να προβάλλεται ως τουριστικός προορισμός από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ υπενθυμίζει πως το 2016 είχε χάσει τη ζωή του ένας επισκέπτης, υποστηρίζοντας ότι έκτοτε δεν υλοποιήθηκαν τα αναγκαία έργα προστασίας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση εκφράζει επίσης ανησυχία για την έλλειψη σχεδίου ασφαλούς εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, αναφέροντας ότι δεν έχουν προχωρήσει οι προτάσεις για διάνοιξη οδού διαφυγής και δημιουργία εναλλακτικού μονοπατιού. Παράλληλα, επικρίνει την περιφερειακή αρχή για τη διακοπή της χρηματοδότησης βασικών υποδομών, όπως οι χημικές τουαλέτες και η παρουσία προσωπικού στον χώρο στάθμευσης κατά τη θερινή περίοδο.

Με την επερώτησή τους οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι ζητούν, μεταξύ άλλων, να ενημερωθούν γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί οι προτάσεις για τις υποδομές ασφαλείας, γιατί διακόπηκε η χρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών, ποιες προτάσεις από το πόρισμα του καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα έχουν εφαρμοστεί και αν η Περιφέρεια θεωρεί αποδεκτό να συνεχίζει να προβάλλει το Πολυλίμνιο ως τουριστικό προορισμό, ενώ -όπως υποστηρίζουν- οι επισκέπτες εισέρχονται στον χώρο αποκλειστικά με ατομική ευθύνη.