Ομογενείς από ΗΠΑ και Καναδά στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Το Μανιατάκειον Ιδρυμα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, επί σειρά ετών στηρίζει ενεργά αυτή την πρωτοβουλία, που στοχεύει στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας στις νεότερες γενιές της ομογένειας. Η βραδιά ξεκίνησε με θερμό καλωσόρισμα των φοιτητών στην οικία του ζεύγους Μανιατάκη, όπου προσφέρθηκαν παραδοσιακά τηγανοψώματα και αναψυκτικά. Στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες στην Αίθουσα Ταρσούλη.

Η αντιπρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη συνεχάρη τον πρόεδρο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργο Βλαχάκη και τον διευθυντή Κώστα Ντούφα για την αξιέπαινη πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας να φέρει στην πατρίδα νέους ελληνικής καταγωγής, δεύτερης και τρίτης γενιάς, που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και σπουδάζουν στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την Ελλάδα και, ιδιαιτέρως, τη Μεσσηνία, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Η Ελλάδα είναι Φως· και το Φως αυτό οφείλουμε να το διαφυλάσσουμε και να το μεταλαμπαδεύουμε στις γενιές που έρχονται».

Η εκπαιδευτικός Δήμητρα Γαϊτάνη-Συρεγγέλα αναφέρθηκε στην ιστορία της Κορώνης από τότε που έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 1000 π.Χ. με την Πολίχνη Ρίων έως και τη σημερινή σύγχρονη πόλη.

Ο καθηγητής Οικονομικών Πάνος Μουρδουκούτας ανέλυσε τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και το πώς αυτά συνέβαλαν στο μεγάλο κύμα μετανάστευσης στην Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία εκείνη την περίοδο.

Στην προσφώνησή του ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. Κωνσταντίνος Νιάρχος τόνισε τη σπουδαιότητατου ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, σε παγκόσμιο επίπεδο, τη σημασία των αρχών της φιλοσοφίας και των επιστημών, καθώς και του δημοκρατικού πολιτεύματος, που είναι η μεγάλη παρακαταθήκη της Αρχαίας Ελλάδας στον σύγχρονο πολιτισμό.

Ακολούθως, το Μανιατάκειον Ίδρυμα παράθεσε δείπνο στο εστιατόριο «Καγκελάριος», όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν εδέσματα της μεσογειακής κουζίνας. Ο Γιάννης Καρβέλας, σύμβουλος επιχειρήσεων ελαιολάδου και πιστοποιημένος Olive Oil expert, αναφέρθηκε στη Μεσογειακή Διατροφή ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO, στην Κορώνη ως Εμβληματική Κοινότητα, εκπρόσωπο του θεσμού στην Ελλάδα και προεδρεύουσα για το έτος 2026, μιλώντας για τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της μεσσηνιακής γης, ιδιαίτερα για το ελαιόλαδο. Στο τέλος της βραδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Βλαχάκης, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το Μανιατάκειον Ιδρυμα για τη φιλοξενία και στήριξη του θεσμού επί σειρά ετών.