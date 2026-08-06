Δόθηκε στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της Αναγνωσταρά

Παραδόθηκαν χθες στην κυκλοφορία οι αναπλασμένες οδοί Ανδρέα Σκιά, Βαλαωρίτου και Αναγνωσταρά έως την συμβολή της με την οδό Γεωργούλη, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Στο τμήμα αυτό, λίγο πριν παραδοθούν, βρέθηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, όπου και ενημερώθηκε για την πορεία του έργου και για τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν το αμέσως επόμενο τμήμα της Αναγνωσταρά.

Οπως έγινε γνωστό, οι εργασίες στο επόμενο τμήμα, Γεωργούλη – Πολυχάρους, θα εκκινήσουν και πάλι αμέσως μετά τις εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα, στις 31 Αυγούστου με 1η Σεπτεμβρίου.

Με την παράδοση στην κυκλοφορία των οδών Ανδρέα Σκιά και Βαλαωρίτου, για να ολοκληρωθεί το έργο των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικές οδούς της Καλαμάτας μένει η ολοκλήρωση του πεζόδρομου στην οδό Ψάλτη.