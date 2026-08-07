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Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2026 11:23

Καλαμάτα: Παραδίδεται τις επόμενες μέρες η οδός Ψάλτη

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Καλαμάτα: Παραδίδεται τις επόμενες μέρες η οδός Ψάλτη

Navarino Agora

 

Ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες και παραδίδεται εκ νέου σε χρήση, η αναπλασμένη οδός Ψάλτη στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, πρόκειται για ένα ακόμα σημείο, στον κεντρικό ιστό στο οποίο εξελίσσονται παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, καθώς πέραν της τοποθέτησης ψυχρών υλικών οδοστρωσίας με κυβόλιθους, το έργο περιλαμβάνει επιπρόσθετες εργασίες, όπως η αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης και ενίσχυση του δικτύου ομβρίων.

Στο σημείο που εκτελούνται εργασίες από συνεργεία εργολάβου βρέθηκε και ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη.

Κατηγορία Δήμοι
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