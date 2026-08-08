Περιορισμένος προϋπολογισμός εξόδων περιοδείας της παραγωγής του ΔΗΠΕΘΕΚ

Περιοδεία μόνο στη Θεσσαλονίκη και στη Νέδα, στο Θέατρο Νότας Αρνόκουρου, στα Πλατάνια Τριφυλίας, στον ιστορικό Πύργο του Μπάρμπα Αλέκου, θα πραγματοποιήσει το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας με την φετινή καλοκαιρινή παραγωγή του, την παράσταση “ART” της Γιασμίν Ρεζά, λόγω των περιορισμένων οικονομικών που έχει.

Αυτό τονίστηκε στο χθεσινό Δ.Σ. της “Φάρις”, το πρώτο με τη νέα του σύνθεση, όπου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εξόδων περιοδείας της φετινής καλοκαιρινής παραγωγής του ΔΗΠΕΘΕΚ.

“Είναι περιορισμένος ο προϋπολογισμός, το φορτηγό είναι έτοιμο να καταρρεύσει και δεν ξέρουμε αν θα φθάσει στη Θεσσαλονίκη”, παρατήρησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Φίλιππος Σοφιανός.

Σημείωσε ότι με συνολική επιχορήγηση 175.000 ευρώ είναι αστείο το ποσό να ανέβουν σοβαρές παραγωγές, γι’ αυτό κάνουν παραστάσεις με 2 – 3 – 4 άτομα, που όμως είναι πολύ καλές.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε ότι με υποχρέωση για 3 παραγωγές τον χρόνο, η επιχορήγηση του ΔΗΠΕΘΕΚ είναι 80.000 ευρώ από τον Δήμο Καλαμάτας και το υπουργείο Πολιτισμού και 15.000 ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ φέτος ενισχύθηκε με επιπλέον 22.000 ευρώ.

“Να σκύψουμε με μεγαλύτερη ευαισθησία στο ΔΗΠΕΘΕΚ, γιατί το θέατρο είναι παιδεία”, προέτρεψε η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα και χαρακτήρισε εξαιρετική την καλοκαιρινή παράσταση.

Να στηριχθεί το Δημοτικό Θέατρο, ζήτησε και ο άλλος σύμβουλος της παράταξης Τζαμουράνη Κωνσταντίνος Μαραβέλιας

Με τον καλλιτεχνικό διευθυντή συμφώνησε και ο πρόεδρος της “Φάρις” Παντελής Δρούγας, επισημαίνοντας ότι θέλουν να αυξηθεί η επιχορήγηση και ο προϋπολογισμός του ΔΗΠΕΘΕΚ για να φθάσει εκεί που του αξίζει και δεσμεύτηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί γι’ αυτό.

Κλείνοντας, ο κ. Σοφιανός είναι το πιο φτωχό, το πιο απαξιωμένο Δημοτικό Θέατρο, ενώ άλλα έχουν 400.000, 600.000 και 1 εκ. ευρώ τον χρόνο.

Γ.Σ.