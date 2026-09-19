Ο Τατούλης για το Τζάνε – Καλαμάκι

Σκληρή κριτική στην περιφερειακή αρχή του Δημήτρη Πτωχού για τη διαχείριση του έργου Τζάνε – Καλαμάκι στη Μεσσηνία ασκεί η παράταξη Νέα Πελοπόννησος» του πρώην περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, με αφορμή τις αποφάσεις των δύο τελευταίων συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για το έργο φθάνουν συνολικά τα 3.615.672,29 ευρώ, ενώ ζητά να συζητηθεί η πορεία του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, το πρώτο ποσό αφορά αποζημίωση 1.642.721,27 ευρώ προς την ανάδοχο εταιρεία για καθυστερήσεις πληρωμών και διακοπή των εργασιών το 2024. Η συγκεκριμένη απαίτηση έχει περάσει και από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, το οποίο εξέδωσε διαταγή πληρωμής για το συγκεκριμένο ποσό.

Η δεύτερη επιβάρυνση ανέρχεται σε 1.972.951,02 ευρώ και συνδέεται με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και επτά νέες εργασίες. Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνονται η κατάργηση τμήματος 48 μέτρων cut & cover και η επιμήκυνση της σήραγγας κατά 8 μέτρα. Ο νέος ΑΠΕ ανεβάζει τη συνολική δαπάνη του έργου στα 14.939.163,42 ευρώ, αυξημένη κατά 14,01% σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ.

Η Νέα Πελοπόννησος επισημαίνει ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε κατά 50%, ενώ απομένουν, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, περίπου 4,5 μήνες για την ολοκλήρωσή του. Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής η Τεχνική Υπηρεσία τοποθέτησε τη συνολική πρόοδο περίπου στο 50%, παρότι η διάνοιξη της σήραγγας έχει φτάσει περίπου στο 75%.

Η παράταξη Τατούλη αποδίδει τις εξελίξεις σε «κακή διαχείριση» της περιφερειακής αρχής και υποστηρίζει ότι συμπληρωματικές συμβάσεις, παρατάσεις και αποζημιώσεις εμφανίζονται συχνά στα έργα της Περιφέρειας. Πρόκειται για πολιτικούς ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης και όχι για ανεξάρτητα διαπιστωμένα συμπεράσματα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Τα μέλη της Νέας Πελοποννήσου στην Περιφερειακή Επιτροπή, μέσω της Ντίνας Νικολάκου, ζήτησαν το θέμα να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να ενημερωθεί το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία.

Καταλήγοντας, η παράταξη καλεί τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό να φέρει τη διαχείριση του Τζάνε – Καλαμάκι στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να καταθέσει τις μελέτες, τις τροποποιήσεις, τις αποζημιώσεις και τα στοιχεία για τις οικονομικές επιβαρύνσεις.