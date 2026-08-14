Διακοπές νερού στους Γαργαλιάνους

Προγραμματισμένες διακοπές στην υδροδότηση των Γαργαλιάνων θα πραγματοποιεί η ΔΕΥΑ Τριφυλίας, από χθες το βράδυ και μέχρι την αποκατάσταση βλάβης που υπάρχει.

Όπως σημειώνει σε σχετική της ανακοίνωση, “λόγω βλάβης στον τροφοδοτικό αγωγό από το Αλικοντούζι, ενδέχεται να παρουσιαστούν περιοδικές διακοπές υδροδότησης στους Γαργαλιάνους Τριφυλίας, από χθες και έως την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Για την εξασφάλιση της ομαλής υδροδότησης, θα πραγματοποιούνται προγραμματισμένες διακοπές κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 23:00 έως τις 07:00, προκειμένου να αναπληρώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές. Παρακαλούμε τους καταναλωτές για την κατανόησή τους και συνιστούμε τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού, όσο διαρκεί το πρόβλημα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Κ.Μπ.