Στοίχημα ο Νοέμβριος για τα έργα στο Στάδιο

Η Δημοτική Αρχή εμφανίζεται αισιόδοξη ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τηρηθεί, ωστόσο από την πλευρά της αντιπολίτευσης διατυπώθηκαν σαφείς επιφυλάξεις, κυρίως ως προς τον χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες εργασίες.

Η συζήτηση έγινε με αφορμή την ομόφωνη έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο χωρίζονται σε δύο βασικά σκέλη.

Το ένα αφορά εργασίες που εκτελούνται από την Περιφέρεια, ενώ το δεύτερο αφορά παρεμβάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Δήμου. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οικοδομικές εργασίες στις κερκίδες, εργασίες σε υποσταθμούς της ΔΕΗ, επισκευές και άλλες τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργική αναβάθμιση του γηπέδου.

Όπως ενημέρωσε, η απόφαση θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου, με τον Δήμο να επιδιώκει να κινηθούν γρήγορα όλα τα επόμενα στάδια, ώστε να μην υπάρξει απόκλιση από τον αρχικό στόχο για παράδοση του σταδίου τον Νοέμβριο.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνολική χρηματοδότηση των παρεμβάσεων στο στάδιο.

Όπως είπε, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από τρεις διαφορετικές πηγές: 2 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια, 1 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού και περίπου 500.000 ευρώ από δημοτικούς πόρους, εφόσον χρειαστεί.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι η συνολική επίβλεψη των έργων γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τονίζοντας ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» για την εξέλιξη των παρεμβάσεων.

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι ο στόχος είναι το γήπεδο να είναι έτοιμο τον Νοέμβριο, προκειμένου η «Μαύρη Θύελλα» να μπορέσει να αγωνιστεί ξανά στη φυσική της έδρα.

Επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης του Δήμου για το χρονοδιάγραμμα

Τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσο μπορεί να τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλης Κανάκης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι κοινή επιθυμία όλων είναι οι εργασίες να «τρέξουν» και να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αναγνώρισε την προσπάθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι απομένει πλέον ελάχιστος χρόνος μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα η ομάδα να είναι αναγκασμένη για το πρώτο διάστημα να αγωνιστεί μακριά από την έδρα της.

Ο κ. Κανάκης στάθηκε ιδιαίτερα στον χρόνο έναρξης των διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα έπρεπε να είχαν αρχίσει από την επόμενη κιόλας ημέρα του αγώνα με την Κηφισιά το 2025. Κατά την άποψή του, ο Δήμος επέδειξε αργά αντανακλαστικά σε ένα θέμα που ήταν γνωστό και απαιτούσε έγκαιρη προετοιμασία.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο δεν είναι ανάγκες που προέκυψαν σήμερα, αλλά έργα που, όπως είπε, «θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 20 χρόνια».

Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο, καθώς παράλληλα με την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών θα πρέπει να προχωρήσουν και διαφορετικά μέτωπα εργασιών στο στάδιο. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί ως ορόσημο τον Νοέμβριο, όμως οι αμφιβολίες της αντιπολίτευσης παραμένουν, με το βασικό ερώτημα να είναι πλέον εάν το χρονοδιάγραμμα θα επιβεβαιωθεί στην πράξη και η Καλαμάτα θα μπορέσει να επιστρέψει στο «σπίτι» της πριν από το τέλος του φθινοπώρου.

Τ.Αν.