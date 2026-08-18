Δωρεά ασφαλτόστρωσης στην Αμφιθέα από τον Ηλία Αποστολόπουλο

Με αφορμή αυτή τη σημαντική δωρεά η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για μία “ουσιαστική πράξη προσφοράς και όνειρο ζωής του ιδίου και της οικογένειάς του προς τη γενέτειρά του και όλους τους συγχωριανούς του. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη αγάπης και ενδιαφέροντος για τον τόπο που πέρασε τα παιδικά του χρόνια και έφυγε αναζητώντας καλύτερη τύχη στη ζωή του και σήμερα είναι κάτοικος Αριζόνα των ΗΠΑ. Τέτοιες πράξεις γενναιοδωρίας και κοινωνικής ευαισθησίας αξίζουν ιδιαίτερη αναγνώριση και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση”.