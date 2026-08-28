Καλαμάτα: Σε πλήρη λειτουργία το Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα» από τη Δευτέρα

Σε πλήρη λειτουργία επιστρέφει από το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου το Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα» στην Καλαμάτα, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών συντήρησης, καθαρισμού και βελτίωσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας της αθλητικής εγκατάστασης.

Συγκεκριμένα, έγιναν εκτεταμένες εργασίες καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους, στις τουαλέτες και στα αποδυτήρια, καθώς και καθαρισμός των κερκίδων και των φρεατίων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν βαψίματα περιμετρικά των γηπέδων και στους διαδρόμους πίσω από τα αποδυτήρια, ενώ ανανεώθηκαν οι διαγραμμίσεις και οι ρακέτες των γηπέδων.

Εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν και στο σύστημα κλιματισμού, ενώ έγιναν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις, καθώς και αντικατάσταση ειδών υγιεινής. Επίσης, αντικαταστάθηκαν τα σπασμένα καθίσματα στους πάγκους.

Στους εξωτερικούς χώρους πραγματοποιήθηκε κοπή και απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης, ενώ καθαρίστηκε και τακτοποιήθηκε η εξωτερική αποθήκη δίπλα στον χώρο του κυλικείου. Η συγκεκριμένη αποθήκη, έπειτα από πολλά χρόνια, οργανώθηκε και καθαρίστηκε εκτενώς, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν εργασίες βαψίματος και η οριστική τοποθέτηση των καλαθιών και του εξοπλισμού των ομάδων, ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παράλληλα, στον εσωτερικό χώρο των γηπέδων πραγματοποιήθηκε οριοθέτηση με κάγκελα. Η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε αθλούμενους και αθλούμενες που διαθέτουν τον κατάλληλο αθλητικό εξοπλισμό, ρουχισμό και αθλητικά υποδήματα.

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας επισημαίνει ότι η σωστή λειτουργία και η διατήρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Τέντα» αποτελεί ευθύνη όλων. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι χρήστες της εγκατάστασης να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μην αφήνουν απορρίμματα, να μην πετούν ή κολλούν τσίχλες στο παρκέ και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, ζητείται να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και χρήσης του γυμναστηρίου, τα προγράμματα που έχουν οριστεί και να επιδεικνύεται σεβασμός προς όλες και όλους.

Οι εργασίες και οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στον εξωτερικό χώρο της «Τέντας», με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της αθλητικής εγκατάστασης.

Το Τμήμα Αθλητισμού και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται καθημερινά για τη διατήρηση ασφαλών και λειτουργικών αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και για την εξεύρεση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, με στόχο τη δημιουργία νέων και σύγχρονων αθλητικών υποδομών για τους πολίτες και τη νεολαία της πόλης.