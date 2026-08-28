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Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026 16:21

Δήμος Καλαμάτας: 156 καθαρίστριες σε 76 σχολικά συγκροτήματα για το σχολικό έτος 2026-2027

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Δήμος Καλαμάτας: 156 καθαρίστριες σε 76 σχολικά συγκροτήματα για το σχολικό έτος 2026-2027

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Υπεγράφη από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, η απόφαση για την πρόσληψη 136 εργαζομένων καθαριότητας στα σχολεία, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ, 92 μερικής απασχόλησης και 44 πλήρους απασχόλησης.

Εν συνεχεία θ’ ακολουθήσει η τοποθέτησή τους από το Τμήμα Παιδείας στα σχολεία προκειμένου να είναι όλα έτοιμα κατά την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Οπως τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, για ακόμη μία χρονιά, προχωρά στην τοποθέτηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εργαζομένων καθαριότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας.

Για το σχολικό έτος 2026-2027, στο σύνολο των σχολείων του Δήμου Καλαμάτας θα τοποθετηθούν 136 καθαρίστριες ΙΔΟΧ, 44 πλήρους και 92 μερικής απασχόλησης.

Επίσης, στα σχολεία υπηρετούν 20 καθαρίστριες ΙΔΑΧ, πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Κατηγορία Δήμοι
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