Σε εξέλιξη οι εργασίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Καλαμάτας - Πότε επιστρέφουν αθλητές, σύλλογοι και πολίτες στο Δημοτικό Στάδιο

Την πορεία των εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας επιθεώρησε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από κλιμάκιο των Τεχνικών Υπηρεσιών και τους αντιδημάρχους Γιώργο Λαζαρίδη, Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και Βασίλη Κουτραφούρη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη των παρεμβάσεων στο Κλειστό Γυμναστήριο Παραλίας, στο νέο Κλειστό Προπονητήριο και στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο Παραλίας προχωρούν οι εργασίες στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες αθλητών και κοινού, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, για το τέλος της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση του νέου ταραφλέξ. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, το γυμναστήριο αναμένεται να δοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Η αυτοψία συνεχίστηκε στο νέο Κλειστό Προπονητήριο, όπου, παρουσία του αναδόχου, διαπιστώθηκε ότι οι παρεμβάσεις σε τουαλέτες και αποδυτήρια εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες για την τοποθέτηση του παρκέ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας οι εργασίες συνεχίζονται με καλό ρυθμό, ενώ το κλιμάκιο ενημερώθηκε αναλυτικά για τις επόμενες παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διαμόρφωση των αποδυτηρίων κάτω από τη νότια κερκίδα, καθώς και εργασίες που αφορούν τον φωτισμό και το στέγαστρο.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το αίτημα προπονητών σχετικά με την επανέναρξη των προπονήσεων μαθητών σχολών και ΤΕΦΑΑ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στόχος είναι οι συγκεκριμένες προπονήσεις να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, από τις 3 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, καθώς το Δημοτικό Στάδιο εξακολουθεί να αποτελεί εργοτάξιο.

Θα υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες για τα σημεία εισόδου και εξόδου, τη χρήση των εσωτερικών χώρων και των τουαλετών, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Για τους πολίτες, τους αθλητικούς συλλόγους και τις ακαδημίες, η έναρξη χρήσης του Δημοτικού Σταδίου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τις ίδιες ώρες λειτουργίας και τους ίδιους κανόνες ασφαλείας.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα, προσωρινές διακοπές λειτουργίας ή κλείσιμο συγκεκριμένων χώρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Στάδιο εξακολουθεί να αποτελεί εργοτάξιο και, ως εκ τούτου, η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας είναι απαραίτητη. Οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων, να κινούνται αποκλειστικά στους χώρους στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση και να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτά απαιτούνται.