Ο μεσσηνιακός αμπελώνας στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας

Νέα ταπετσαρία αφιερωμένη στον μεσσηνιακό αμπελώνα, με τίτλο «Messinia Terroirs: a legendary wineland», τοποθέτησε στην αίθουσα του εκθετηρίου τοπικών προϊόντων του Ιστορικού Δημαρχείου ο Δήμος Καλαμάτας, με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Η ταπετσαρία αποτυπώνει σε χάρτη τους πέντε δήμους της Μεσσηνίας και τα δεκαοκτώ οινοποιεία που συμμετέχουν στο δίκτυο Messinia Terroirs, ενώ μέσω κωδικού QR παραπέμπει τον επισκέπτη σε περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία. Πρόκειται για δράση του ομώνυμου προγράμματος του Ιδρύματος, το οποίο εδώ και τέσσερα χρόνια αναδεικνύει την ποιότητα και την ταυτότητα του μεσσηνιακού οίνου.

Η τοποθέτηση συμπίπτει χρονικά με το 4ο Messinia Terroirs Wine Festival, που πραγματοποιείται στη Navarino Agora και στο W Costa Navarino, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της Καλαμάτας με τον ευρύτερο μεσσηνιακό αμπελώνα.

«Η οινική ταυτότητα της Μεσσηνίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής μας αφήγησης. Με αυτή την πρωτοβουλία, το Ιστορικό Δημαρχείο γίνεται σημείο αναφοράς για όσους θέλουν να γνωρίσουν τον μεσσηνιακό αμπελώνα, ενώ η συνεργασία με το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου ενισχύει περαιτέρω τους δεσμούς της πόλης με την ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιώργος Λαζαρίδης.