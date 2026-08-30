Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Εγκρίσεις έργων για αποκατάσταση ζημιών

Εγκρίσεις μελετών μεταξύ των οποίων και έργων που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, όπως και αντιπλημμυρικά έργα καλείτε να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας, η οποία συνεδριάζει την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η απόδοση εντάλματος προπληρωμής, έγκριση απόφασης του Δημάρχου σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος. Λήψη απόφασης για «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ, αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Τριφυλίας. Λήψη απόφαση σχετικά με την περαιτέρω δικονομική στάση του Δήμου στην εκκρεμή διαφορά του με εργαζόμενες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου , επί της οποίας εκδόθηκε η τελεσίδικη πλέον υπ. αριθμό 94/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.

Παροχή έγκρισης κατ΄ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων του Δήμου που δεν έχουν νομοθετημένη θέση οδηγού. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Δημοτική Οδοποιίας». Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης από το Δήμο στο Δήμαρχο Γεώργιο Λεβεντάκη και στον αντιδήμαρχο Σωτήρη Μπακούρο.

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Τριφυλίας από φυσικές καταστροφές» και λήψη απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ειδικό Πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών 2026-2030». Έγκριση μελέτη με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων».

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Τριφυλίας», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1 «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2026». Έγκριση μελέτη και όρων διεξαγωγής για «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας της ΔΕ Γαργαλιάνων».

Κ.Μπ.