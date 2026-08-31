ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου: Πάνε πίσω οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Τι θα γίνει με τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”

Σε μια σειρά από κρίσιμα έργα και παρεμβάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το επόμενο διάστημα το τοπίο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο στρέφει πλέον το βάρος του ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Από την ανάπτυξη των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων έως το νέο μοντέλο για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και τις οικονομικές εκκρεμότητες του φορέα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα. Για την πορεία των έργων, τις χρηματοδοτήσεις αλλά και τα επόμενα βήματα μίλησε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, στο περιθώριο της παρουσίασης της εφαρμογής Recypic στην Καλαμάτα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ένα έργο που είχε ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και συμβασιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ εξήγησε ότι, όπως συνέβη με έργα του προηγούμενου χρηματοδοτικού προγράμματος που δεν είχαν πραγματοποιήσει την απαιτούμενη απορρόφηση έως το τέλος του 2023, απαιτείται η μεταφορά τους στο νέο ΕΣΠΑ.

Στο τρέχον πρόγραμμα έχουν ήδη προβλεφθεί 33 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΟΔΣΑ αναμένει την ένταξη της σύμβασης των 7,1 εκατ. ευρώ που αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Ο σχεδιασμός, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους πρώτους επτά Σταθμούς Μεταφόρτωσης. Στόχος του φορέα είναι να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και για οκτώ επιπλέον σταθμούς που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ολιστικό σχέδιο, είτε μέσα από το ΕΣΠΑ είτε από άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παράλληλα έχει δοθεί οκτάμηνη παράταση στην ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των εργασιών.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται και εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για το έργο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχει ήδη προβλεφθεί πρόγραμμα συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης, ενώ επιπλέον 80 εκατ. ευρώ προορίζονται για συνοδά έργα, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα αφορά τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Σμυρνιώτη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετά από πρόκληση που βγήκε για δύο διακηρύξεις, οι οποίες αφορούν την προμήθεια περίπου 57 απορριμματοφόρων για βιοαπόβλητα, καθώς και χιλιάδων καφέ κάδων που θα διατεθούν σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Στο τραπέζι βρίσκεται και το μέλλον των λεγόμενων «σπιτιών ανακύκλωσης», καθώς οι συμβάσεις δωρεάν παροχής που ίσχυαν μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν μέσα στο καλοκαίρι.

Ο ΦΟΔΣΑ έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία ενός νέου μοντέλου λειτουργίας, αξιοποιώντας αναλυτικά στοιχεία για την απόδοση κάθε σημείου και τις ποσότητες γυαλιού, μετάλλου και πλαστικού που έχουν συλλεχθεί.

Το βασικό ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση του προγράμματος με ένα οικονομικά βιώσιμο κόστος. Όπως διευκρινίστηκε, το προηγούμενο μοντέλο αντιστοιχούσε σε κόστος που ξεπερνούσε τα 500 ευρώ ανά τόνο, παρότι έως τώρα η υπηρεσία παρεχόταν χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον φορέα.

Η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ αναζητά πλέον μια νέα ισορροπία που θα επιτρέψει τη συνέχιση της ανακύκλωσης μέσα από τα συγκεκριμένα σημεία χωρίς δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση.

Αναφορά έγινε επίσης στις αποφάσεις ανάκτησης και στις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν προκύψει για τον ΦΟΔΣΑ.

Για το πρώτο αίτημα ανάκτησης, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ και ποσοστού 50%, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, με προσωρινή διαταγή και αναστολή της διαδικασίας.

Για το επιπλέον ποσοστό του 25% προγραμματίζεται η κατάθεση νέου αιτήματος προσωρινής διαταγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΦΟΔΣΑ, η ανάπτυξη των Σταθμών Μεταφόρτωσης μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό του κόστους μεταφοράς και, κατ’ επέκταση, στη συγκράτηση των επιβαρύνσεων που τελικά φτάνουν στους Δήμους και στους πολίτες.

Παρά τις καθυστερήσεις που καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας χρηματοδοτικών και θεσμικών εκκρεμοτήτων, η διοίκηση του φορέα εκτιμά ότι πλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε τα έργα να προχωρήσουν.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΑΒΒΑΤΑ

Για το ίδιο θέμα παρενέβη με ανακοίνωσή του ο δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Καλαμάτα Μετά» και μέλος του ΦΟΔΣΑ, Δημήτρης Φαββατάς, ασκώντας έντονη κριτική στη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τους χειρισμούς τόσο στο ζήτημα των Σταθμών Μεταφόρτωσης όσο και στη λειτουργία των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

Ο κ. Φαββατάς υποστηρίζει ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης έχουν ως αποτέλεσμα οι Δήμοι να συνεχίζουν να επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, κάνοντας ειδική αναφορά στον Δήμο Καλαμάτας και στα πρόσθετα δρομολόγια, τα καύσιμα και τη φθορά των οχημάτων.

Παράλληλα, αναφέρεται στη διακοπή λειτουργίας των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», σημειώνοντας ότι η λήξη της περιόδου κατά την οποία προβλεπόταν η διάθεση προσωπικού από την ΤΕΧΑΝ ήταν γνωστή εκ των προτέρων και καταλογίζοντας στον ΦΟΔΣΑ έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα. Εκφράζει, μάλιστα, την ανησυχία ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα μπορεί να επηρεάσει την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και να οδηγήσει σε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ο δημοτικός σύμβουλος ζητά απαντήσεις για την πορεία των χρηματοδοτήσεων, τον σχεδιασμό που ακολουθήθηκε και τις πολιτικές ευθύνες, τονίζοντας ότι, κατά την άποψή του, ο ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να λειτουργεί προληπτικά και όχι να καλείται να αντιμετωπίζει προβλήματα αφού αυτά έχουν ήδη προκύψει.