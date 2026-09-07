Καταγγελία για αχρείαστη έμμισθη θέση στη ΔΕΥΑ Μεσσήνης από Θεοδωρακόπουλο και Μαλιώτη

Επιλογή που όπως υποστηρίζουν, πέρα από το οικονομικό βόλεμα ενός ακόμα “ημέτερου”, δημοτικού συμβούλου της δημοτικής αρχής, επιβαρύνει μια δημοτική επιχείρηση που βρίσκεται σε δύσκολη οικονομικά θέση.

Οι Κ. Θεοδωρακόπουλος και Κ. Μαλιώτης αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι “ο δήμαρχος όρισε πρόεδρο στη ΔΕΥΑΜ τον κ. Δουρούμη Νικόλαο, ο οποίος στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συµβουλίου είχε διπλάσιες και πλέον απουσίες από τις παρουσίες. Το γεγονός να µη συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του Δήμου, δείχνει ποιο είναι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό. Αυτή την αδιαφορία του ο δήμαρχος την επιβραβεύει με το να τον ορίσει πρόεδρο”.

Οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας ενημερώνουν πως “στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ στις 19 Αυγούστου ήρθαν για συζήτηση και ψηφίστηκαν τα κάτωθι: 1) Εξοδα παράστασης προέδρου, τα οποία καθορίζονται ως ανώτατο χρηματικό όριο το 60% της αντιμισθίας του δημάρχου και το ανώτατο όριο είναι τα 1.931,05 ευρώ, το οποίο πρότειναν και ψήφισαν.

2) Για αντιπρόεδρο, πρότειναν τον κ. Φύκιρη Νικόλαο με το ανώτατο όριο παράστασης το 50% των εξόδων παράστασης του προέδρου που είναι τα 965,53 και τα ψήφισαν. Πριν τον καινούργιο Κώδικα ν.53Ί14/2026 δεν προβλεπόταν για τη ΔΕΥΑ Μεσσήνης μισθός αντιπροέδρου.

3) Το μέλος του Δ.Σ. της πλειοψηφίας ο κ. Πουλόπουλος Νικόλαος προτάθηκε να παρέχει υπηρεσίες με πλήρη απασχόληση και με αμοιβή το ύψος αυτής να είναι ανάλογο των τυπικών του προσόντων, το οποίο καθόρισαν στα 998 ευρώ και ψήφισαν (για τη θέση αυτή είχε ψηφιστεί από τον Ιανουάριο του 2024 και την κατείχε ο κ. Φύκιρης με μικτές αποδοχές 1.604 ευρώ. Την είχε προτείνει ο προηγούμενος πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ κ. Βλαχοδημητρόπουλος µε το 50% της αντιμισθίας του δημάρχου και όχι µε βάση των τυπικών προσόντων, όπως πρότειναν και ψήφισαν για τον κ. Πουλόπουλο). Το 2025 καταθέσαμε ένσταση κατά της απόφασης, την οποία απέρριψε ο γραμματέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Στη συνέχεια ως Μαλιώτης Κωνσταντίνος κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Τις προτάσεις αυτές δεν τις ψηφίσαμε ως μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ οι Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος και Μαλιώτης Κωνσταντίνος, γιατί είναι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς και πρέπει να φροντίζουμε οι χρεώσεις να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, γιατί τις πληρώνουν οι πελάτες της ΔΕΥΑΜ”.

Συνεχίζοντας, εκτιμούν ότι “αν ήθελαν θα μπορούσαν να μειώσουν τα έξοδα για να μην επιβαρύνονται οι πελάτες της ΔΕΥΑΜ”, με τους ακόλουθους τρόπους: 1) Τον ειδικό συνεργάτη που έχουν και αμείβεται με επιπλέον μισθό να είναι μέλος του Δ.Σ. που προβλέπεται και να έχει τη θέση με πλήρη απασχόληση και εισφορές, όπως είχαν πράξει επί προεδρίας του κ. Χριστοφιλόπουλου

Νικολάου, ενώ πρότειναν και ψήφισαν υπηρεσίες που θα προσφέρει κ. Πουλόπουλος, που είναι δικαιολογίες για τον μισθό. 2) Πρόεδρος να είναι ο δήμαρχος, όπως λειτουργούν ΔΕΥΑ σε Δήμους που έχουν σε προτεραιότητα το γενικό καλό και όχι τη μισθοδοσία τους. 3) Να μην πληρώνεται ο αντιπρόεδρος, που δεν είναι υποχρεωτικό και ουσιαστικά δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα. 4) Όταν ο Δήμος ἐχει τρεις δικηγόρους, δε νομίζουμε ότι χρειαζόταν να προσλάβει και τέταρτο για τη ΔΕΥΑΜ και μάλιστα υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του δημάρχου. 5) Οι αρκετοί και μεγάλοι μισθοί, τα σπασίµατα που αργούν να αποκατασταθούν, λειτουργούν τα αντλιοστάσια και χρεώνουν ενέργεια, αντλιοστάσια που δεν ήταν σε λειτουργία και πληρώναμε πάγιο με ΦΠΑ και διάφορα άλλα”.

Επίσης, υπενθυμίζουν ότι “για να καλύψουν οικονομικά αυτή την κακή διοίκηση στις αρχές του 2024 έφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αὐξηση του παγίου από 2 ευρώ τον μήνα σε 9, μία αύξηση της τάξης του 150756, την οποία ψήφισαν μόνο τα μέλη της πλειοψηφίας”.

Τέλος, παρατηρούν ότι “οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, είναι βασικά οι δύο ακραίες κατηγορίες. Αυτοί που ζουν από την αυτοδιοίκηση, εκτός από το να βιοπορίζονται τους ενδιαφέρει η κοινωνική τους προβολή, τα σαγηνευτικά τους δώρα και να αναρριχούνται. Δυστυχώς, αυτοί είναι οι περισσότεροι.

Είναι και αυτοί που ζουν για την αυτοδιοίκηση, τους ενδιαφέρει το γενικό καλό και μέσα σε αυτό θέλουν να είναι και οι ίδιοι χωρίς διακρίσεις. Και όταν τα καταφέρνουν, δικαιώνονται ανάλογα, από

μικρή ή μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Δυστυχώς και πάλι, γιατί αυτοί είναι λίγοι”.