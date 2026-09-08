Νέα παράταση για το Πάρκο Ελιάς - Με αισιόδοξη την δημοτική αρχή και επιφυλακτική την αντιπολίτευση

Μία ακόμη παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή Υπαίθριου Πάρκου Ελιάς» ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, δίνοντας νέο χρονικό περιθώριο έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Η παράταση εγκρίθηκε χωρίς αναθεώρηση των εργασιών που θα εκτελεστούν στο συγκεκριμένο διάστημα και με την καθυστέρηση να αποδίδεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, στο πλαίσιο και της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ και του 4ου ΠΚΤΜΝΕ.

Η Δημοτική Αρχή εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι το νέο χρονικό περιθώριο μπορεί να οδηγήσει επιτέλους στην ολοκλήρωση του έργου, την ώρα που από την πλευρά της αντιπολίτευσης εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο ανάδοχος θα επιστρέψει στο εργοτάξιο και θα εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες.

Το Πάρκο Ελιάς έχει εξελιχθεί σε μια μακρόχρονη υπόθεση για τον Δήμο Καλαμάτας, με διαδοχικές παρατάσεις και σημαντικές καθυστερήσεις, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έργο σαφώς μικρότερης κλίμακας και τεχνικής πολυπλοκότητας σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στην πόλη.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο έργο, σημειώνοντας ότι αποτελεί μία παρέμβαση άμεσα συνδεδεμένη με την ταυτότητα της περιοχής.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «ένα έργο το οποίο ως Δήμος και δημοτική αρχή πιστέψαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ιδιαίτερα», από τη σύλληψη της ιδέας και την εκπόνηση της μελέτης έως την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους δημοτικούς πόρους, τη δημοπράτηση και τη συμβασιοποίησή του.

Ο κ. Κουτραφούρης χαρακτήρισε το Πάρκο Ελιάς ένα θεματικό πάρκο συνδεδεμένο με «ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ταυτότητας του τόπου», εκτιμώντας ότι με την ολοκλήρωσή του θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της περιοχής, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με το Ανοιχτό Θέατρο που βρίσκεται απέναντι.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στην πορεία του έργου, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμηνης παράτασης δεν εκτελέστηκε καμία εργασία από την ανάδοχο εταιρεία.

Όπως εξήγησε, στο διάστημα αυτό προέκυψε σειρά ζητημάτων που τέθηκαν από τον ανάδοχο και εξετάστηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου, με την Τεχνική Υπηρεσία να απαντά εγγράφως και να προχωρά στις προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσοστό των πιστοποιημένων εργασιών έχει φτάσει σήμερα στο 79,08%.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η χρονική διάρκεια του έργου έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ το επιθυμητό, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος έχει διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια έργα μεγαλύτερης κλίμακας και αυξημένης τεχνικής πολυπλοκότητας, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην πόλη. «Ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σύμβασης, η χρονική διαδρομή του συγκεκριμένου έργου είναι πλέον μεγάλη και αυτό που προέχει σήμερα είναι να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στους συμπολίτες μας», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα οποία, όπως είπε, έχουν διαχειριστεί όλο το προηγούμενο διάστημα τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες που έχουν προκύψει.

Η επιβλέπουσα μηχανικός Νίκη Αφαλέα τόνισε από την πλευρά της ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι διοικητικές διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Δήμου και αναδόχου.

Όπως ανέφερε, οι διαφωνίες αυτές επιχειρείται να επιλυθούν με τις νόμιμες διαδικασίες, ενώ έχουν κατατεθεί αρκετές προσφυγές στα αρμόδια συμβούλια.

Η κα. Αφαλέα ξεκαθάρισε ότι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει απόφαση ματαίωσης ή διακοπής, η σύμβαση εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

«Δεν υπάρχει ματαίωση. Έχουμε ένα έργο που πρέπει να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, με τη συνέργεια βέβαια και του αναδόχου», ανέφερε.

Τις επιφυλάξεις της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κανάκης.

Αρχικά αναγνώρισε τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει η Τεχνική Υπηρεσία, ωστόσο έθεσε το ερώτημα κατά πόσο η νέα παράταση μπορεί στην πράξη να οδηγήσει στην επανέναρξη των εργασιών.

Ο κ. Κανάκης εκτίμησε ότι, με βάση την έως σήμερα εικόνα, είναι εξαιρετικά πιθανό ο ανάδοχος να μην επιστρέψει στο εργοτάξιο.

«Δίνουμε παράταση στον ανάδοχο, αλλά θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν πρόκειται να εκτελέσει εργασίες», σχολίασε, ζητώντας από τη δημοτική αρχή να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε περίπτωση που το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιωθεί.

Όπως τόνισε, ο κοινός στόχος όλων είναι η ολοκλήρωση του έργου και για τον λόγο αυτό διερωτήθηκε εάν υπάρχει ήδη σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα.

«Αν απλώς κερδίζουμε χρόνο, είναι δεδομένο τι θα ακολουθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, ο Βασίλης Κουτραφούρης σημείωσε ότι δεν είναι σκόπιμο να υπάρξει πρόωρη εκτίμηση των εξελίξεων, καθώς η Δημοτική Επιτροπή καλείται επί του παρόντος να αποφασίσει για τη συγκεκριμένη παράταση.

Όπως είπε, στη συνέχεια θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος της δημοτικής αρχής και της Τεχνικής Υπηρεσίας παραμένει η ολοκλήρωση του έργου «με κάθε νόμιμη ενέργεια».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση του έργου, επισημαίνοντας ότι είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 60% από το Πράσινο Ταμείο και κατά 40% από δημοτικούς πόρους.

Όπως εξήγησε, ο Δήμος έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να διευκολύνει την οικονομική ροή του έργου, προχωρώντας ακόμη και σε πληρωμές του εργολάβου από ίδιους πόρους, μέχρι να αποδοθούν στη συνέχεια τα αντίστοιχα ποσά από το Πράσινο Ταμείο.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι ακόμη και πριν από λίγες ημέρες είχε ζητήσει να πληρωθεί σχετικό τιμολόγιο από δημοτικούς πόρους, προκειμένου να μη δημιουργούνται πρόσθετες καθυστερήσεις.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, όπως παραδέχθηκε, το έργο δεν προχώρησε με τον επιθυμητό ρυθμό.

«Εύχομαι πραγματικά αυτή η παράταση να είναι και η τελευταία και να φτάσουμε στο σημείο να εγκαινιάσουμε το Πάρκο Ελιάς που τόσο πολύ περιμένουμε», ανέφερε.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή ζητά από τον εργολάβο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει του διαγωνισμού και της σύμβασης.

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν εργολάβο. Εμείς αγαπάμε τους εργολάβους που ολοκληρώνουν τα έργα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Τάχθηκε, τέλος, υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας για παράταση χωρίς αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» ψήφισε λευκό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η μέχρι σήμερα πορεία του έργου δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα παράταση θα είναι αρκετή για να βγει το Πάρκο Ελιάς από το παρατεταμένο αδιέξοδο και να ολοκληρωθεί οριστικά.