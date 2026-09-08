Οριστικός ανάδοχος για το έργο του Δήμου στο Στάδιο Καλαμάτας

Οριστικό ανάδοχο για το έργο λειτουργικής αναβάθμισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, ανέδειξε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Είναι η εταιρεία Γεννάτος, με έκπτωση 1%. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που υλοποιεί ήδη τις δύο εργολαβίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου, ώστε η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως έδρα, για τους αγώνες της στη Superleague την αγωνιστική περίοδο 2026 – 27, για την οποία ήδη έχουν διεξαχθεί οι 3 πρώτες αγωνιστικές.

Σε ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Κανάκη σε τι φάση βρίσκονται οι εργασίες, καθώς η προηγούμενη ενημέρωση ήταν πριν από δύο εβδομάδες, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε πως δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα τα δεδομένα, ενώ προχωρούν οι δύο εργολαβίες της Περιφέρειας και οι παρεμβάσεις από συνεργεία, που παρεμβαίνουν όπου μπορούν.

Ο Β. Κανάκης, αφού έκανε λόγο για ολιγωρία του Δήμου, είπε ότι “έχετε πει πως θα είναι έτοιμο τον Νοέμβριο και μεις λέμε αργότερα”.

Πηγές του Δήμου και της ΠΑΕ αναφέρουν ότι στόχος είναι το αναβαθμισμένο Δημοτικό Στάδιο να παραδοθεί στις αρχές Δεκεμβρίου και να φιλοξενήσει στις 2 του μήνα τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Γ.Σ.