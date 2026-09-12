Παναγιώτης Καρβέλας: “Επενδύουμε στα παιδιά και στο μέλλον του τόπου μας”

“Με έργα αποδεικνύουμε ότι είμαστε παρόντες. Επενδύουμε στα παιδιά και στο μέλλον του τόπου μας”, τονίζει ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας σε μήνυμά του στους μαθητές, στους γονείς και στην εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τον αγιασμό στο νέο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου και Λυκείου Κορώνης.

Επισημαίνει ότι “η επένδυση στην παιδεία αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής”, υπογραμμίζοντας το σημαντικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στις σχολικές υποδομές.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παν. Καρβέλας δήλωσε:

“Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θέλω να ευχηθώ από καρδιάς σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς μια δημιουργική, ασφαλή και γεμάτη επιτυχίες σχολική χρονιά.

Σήμερα, από το νέο σχολικό συγκρότημα της Κορώνης, δεν μιλάμε μόνο για μια ακόμη σχολική χρονιά. Μιλάμε για το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας που αποτυπώνεται πλέον σε πραγματικές υποδομές, σε καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και σε ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά μας.

Ως δημοτική αρχή έχουμε επιλέξει έναν δρόμο: να μιλάμε με έργα. Και αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε.

Τα χρόνια της θητείας μας έχουμε προχωρήσει σε ένα τεράστιο έργο στις σχολικές υποδομές του Δήμου. Ένα έργο που δεν περιορίζεται σε εξαγγελίες, αλλά βρίσκεται ήδη μέσα στις σχολικές αίθουσες, στα προαύλια, στις εγκαταστάσεις και στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας.

- Το νέο Γυμνάσιο και Λύκειο Κορώνης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα σύγχρονο σχολικό συγκρότημα που παραδίδεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και αποτελεί σημαντική επένδυση για το μέλλον της Κορώνης και ολόκληρης της περιοχής.

Παράλληλα, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Κορώνης θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο νέο σχολικό συγκρότημα, έως την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών ανακαίνισης του υφιστάμενου σχολικού κτηρίου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται, κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, σε ένα ασφαλές, σύγχρονο και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον, με τις κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία.

- Στην Πύλο, προχωρήσαμε στην ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του πρώην 2ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο πλέον έχει ενοποιηθεί με το 1ο Δημοτικό Σχολείο, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέων, ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων, την αποκατάσταση των επιχρισμάτων, ελαιοχρωματισμούς, καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης της στέγης.

Πρόκειται για ένα έργο που βασίστηκε σε μελέτη την οποία συντάξαμε και η οποία χρηματοδοτήθηκε από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία

της συνεργασίας μας για τη βελτίωση των σχολικών μας εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου, προχωρήσαμε στην ανάπλαση και αναβάθμιση

του προαυλίου χώρου, στην ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και στη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου βιβλιοθήκης και δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών. Παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στη βελτίωση των υποδομών, αλλά δημιουργούν ένα πιο σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό σχολικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να αναπτύσσονται.

- Στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βλαχόπουλου ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό έργο

συνολικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, με παρεμβάσεις στη στέγη, στον προαύλιο χώρο,

στα επιχρίσματα και στους ελαιοχρωματισμούς. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που

βελτιώνει στην πράξη την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την εικόνα των σχολικών εγκαταστάσεων.

- Αντίστοιχα, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πλήρους αναβάθμισης του κτηρίου, στα επιχρίσματα και στους ελαιοχρωματισμούς, με αντικατάσταση της στέγης, αναδεικνύοντας και αποκαθιστώντας μια σημαντική σχολική υποδομή της περιοχή, το οποίο σύντομα θα φιλοξενήσει ένα νέο ΕΠΑΛ στην περιοχή μας.

- Ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό πρόγραμμα βελτίωσης και αναβάθμισης στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Μεθώνης, με παρεμβάσεις στη στέγη, στον προαύλιο χώρο, στους χώρους υγιεινής, στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμών.

- Παράλληλα, εξασφαλίσαμε την ένταξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας και του Δημοτικού Σχολείου Χαρακοπιού στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ανοίγοντας τον δρόμο για την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών τους υποδομών.

- Και δεν σταματάμε εδώ. Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση για την κατασκευή του νέου Γυμνασίου και Λυκείου Χώρας, ένα έργο που αποτελεί στρατηγική επένδυση στο μέλλον της Χώρας και των παιδιών της.

Προχωρήσαμε ακόμη σε σημαντικές και άμεσες παρεμβάσεις στο σχολικό συγκρότημα της Χώρας. Μετά τη διαπίστωση της στατικής ανεπάρκειας των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων, ενεργήσαμε άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Δημιουργήσαμε έναν νέο χώρο προσωρινής μετεγκατάστασης του σχολικού συγκροτήματος, με την εγκατάσταση νέων προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και χώρων υγιεινής, σε συνεργασία με τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., καλύπτοντας μια κρίσιμη και επείγουσα ανάγκη, διασφαλίζοντας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ένα ασφαλές, λειτουργικό και αξιοπρεπές εκπαιδευτικό περιβάλλον. Παράλληλα, προχωρήσαμε στη βελτίωση και αναβάθμιση του γηπέδου 5x5 στον προαύλιο χώρο, ενισχύοντας τις αθλητικές υποδομές του σχολικού συγκροτήματος και προσφέροντας στα παιδιά έναν καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο άθλησης και δημιουργικής δραστηριότητας.

- Ενισχύσαμε τις εκπαιδευτικές υποδομές του Λυκείου Πύλου με τη δημιουργία νέων αιθουσών διδασκαλίας και αναβάθμισης του προαυλίου του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου και Λυκείου, δίνοντας λύσεις στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

- Επιπλέον, προχωρήσαμε στην πλήρη ανακαίνιση και συνολική αναβάθμιση του Δημοτικού

Σχολείου Χανδρινού, με εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σύνολο των εγκαταστάσεων του

κτηρίου. Το έργο περιελάμβανε την τοποθέτηση νέων ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων,

εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της στέγης, παρεμβάσεις στους χώρους του λεβητοστασίου και των χώρων υγιεινής, καθώς και την πλήρη ανάπλαση και αναβάθμιση του προαύλιου χώρου.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, σε στενή συνεργασία με τις

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., αναβαθμίσαμε ουσιαστικά τη σχολική υποδομή του Χανδρινού.

Πραγματοποιήθηκαν ελαιοχρωματισμοί σε σχολικές αίθουσες σε όλο τον Δήμο και

καλύφθηκαν, όπως κάθε χρόνο, οι ανάγκες των σχολικών μονάδων μας σε υλικοτεχνική

υποδομή και αθλητικό υλικό”.

* Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους διευθυντές και τις διευθύντριες όλων των σχολείων του Δήμου για την άψογη συνεργασία και τη συνεχή επικοινωνία. Αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή της γ.γ. του Δήμου Ιωάννας Κοσμοπούλου, στην προσπάθεια συντονισμού και υλοποίησης όλων αυτών των

παρεμβάσεων κι ευχαρίστησε τους αρμόδιους αντιδημάρχους, τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και τους ειδικούς συνεργάτες του.

Εξέφρασε θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, για την ουσιαστική και σημαντική συμβολή του στην προσπάθεια για τη δημιουργία του νέου σχολικού συγκροτήματος στην Κορώνη. Επίσης, τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά της εικόνας της Παναγίας της Ελεήστριας, την οποία παρέδωσαν χθες στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα της Κορώνης.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα.

Τέλος, για τη νέα σχολική χρονιά ο δήμαρχος ευχήθηκε: Στους μαθητές μας να έχουν δύναμη, επιμονή, αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητές τους. Να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να μη φοβηθούν τις δυσκολίες. Στους εκπαιδευτικούς δύναμη και υπομονή στο σημαντικό έργο που επιτελούν και στους γονείς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στη στήριξη των παιδιών τους.