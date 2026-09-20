Εκτακτα λεωφορεία για το Φεστιβάλ στη Στούπα

Εκτακτα δρομολόγια από την Καλαμάτα προς τη Στούπα και αντίστροφα θα πραγματοποιήσει το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας Α.Ε. κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ «Στα Ιχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά», που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στη Στούπα Δυτικής Μάνης, το οποίο διοργανώνει η "Kalliergon syn". Τα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για τη διευκόλυνση της μετακίνησης του κοινού προς και από τον χώρο των εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τα έκτακτα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από τις 5 το απόγευμα έως τις 11.15 το βράδυ, ενώ το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 9.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις του Φεστιβάλ είναι ελεύθερη. Αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στον σύνδεσμο: https://el.kalliergon.com/festivals/festival-programme