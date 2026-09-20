Eνας ευρύτερος κύκλος συζήτησης

Συνεχίζει να διχάζει το διαδίκτυο η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα, έργο του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου, όπου ανακηρύχθηκε κορυφαία στον κόσμο για το 2025.

Η δημιουργία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της πόλης το φετινό καλοκαίρι, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επισκέπτες, με τις σχετικές αναρτήσεις στα social media να συγκεντρώνουν ποικίλα σχόλια. Θετικά ή αρνητικά, το βέβαιο είναι πως η τέχνη κατάφερε να ανοίξει έναν ευρύτερο κύκλο συζήτησης γύρω από τις μεγάλες τοιχογραφίες στον δημόσιο χώρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την ομάδα Mission του Δήμου, αντίστοιχης κλίμακας έργο αναμένεται να δημιουργήσει στο κέντρο της πόλης και ο Skitsofrenis, με τη θεματολογία του να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.