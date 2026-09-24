200.000 ευρώ για αποκατάσταση υποδομών στη Δυτική Μάνη

Χρηματοδότηση 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση υποδομών στη Δυτική Μάνη, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τη θεομηνία του περασμένου Φεβρουαρίου, προωθείται μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030.

Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου 2026» αφορά ζημιές που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 1ης και 2ας Φεβρουαρίου 2026 σε υποδομές αρμοδιότητας της Π.Ε. Μεσσηνίας, οι οποίες βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Η διαδικασία για τη χρηματοδότηση του έργου είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο, όταν η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή της σχετικής πρότασης, ύστερα από πρόσκληση για το «Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030» και ειδικότερα στον άξονα «Αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές». Η πράξη εντάχθηκε στη συνέχεια στο πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη 200.000 ευρώ.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των δύο πρώτων ημερών του Φεβρουαρίου είχαν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στη Δυτική Μάνη. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν τότε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Κοινότητες Νεοχωρίου – Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσης, Νομιτσή, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου.

Η νέα χρηματοδότηση αφορά τις υποδομές αρμοδιότητας της Π.Ε. Μεσσηνίας και δεν πρέπει να συγχέεται με άλλες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Μάνη, όπως τα έργα στη Δημοτική Ενότητα Αβίας και στο ρέμα Κιτριών, ούτε με την επείγουσα παρέμβαση για το παραλιακό πρανές και τον ποδηλατόδρομο Στούπας – Αγίου Νικολάου.

Με την ένταξη εξασφαλίζεται πλέον η χρηματοδότηση των 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που καταγράφηκαν μετά τη θεομηνία του Φεβρουαρίου στις υποδομές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας.