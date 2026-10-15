Κλιμακώνεται η οργή στη Γαλλία: Τα «Κίτρινα γιλέκα» ενώνονται με τη νεολαία

Εξι μήνες πριν από τις προεδρικές κάλπες, το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων επιχειρεί να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, προγραμματίζοντας εκατοντάδες διαμαρτυρίες για το ερχόμενο Σάββατο ενάντια στην ακρίβεια. Η προσπάθεια αυτή τροφοδοτείται από τη διογκούμενη αγανάκτηση της μαθητικής και φοιτητικής νεολαίας απέναντι στον αυξημένο πληθωρισμό.

Η κύμα διαμαρτυρίας που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου από την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού έχει ήδη εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, βρίσκοντας συμπαραστάτες στους φοιτητές αλλά και σε ορισμένα εργατικά συνδικάτα. Παράλληλα, οι εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μαζική κάθοδο στους δρόμους στις 17 Οκτωβρίου με τα χαρακτηριστικά κίτρινα γιλέκα έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι μαθητές λυκείου διεκδικούν αυξημένη χρηματοδότηση για την παιδεία.

Αυτή η ενδεχόμενη «σύγκλιση αγώνων», που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρχές, ξεδιπλώνεται σε ένα ήδη φορτισμένο κοινωνικό τοπίο. Ο ετήσιος πληθωρισμός άγγιξε το 3,1% τον Σεπτέμβριο συμπιέζοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών σε μια χώρα με υψηλό δημόσιο χρέος υπό την αυστηρή επιτήρηση των αγορών.

Στο πολιτικό πεδίο, η ριζοσπαστική αριστερά («Ανυπότακτη Γαλλία» - LFI) επιδιώκει εδώ και καιρό αυτή τη συσπείρωση για να ενισχύσει τη δύναμή της, την ώρα που η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Εν τω μεταξύ, οι κυριότερες οργανώσεις νεολαίας, οι οποίες διαδηλώνουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου ζητώντας καλύτερες εκπαιδευτικές συνθήκες και αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής Parcoursup, απηύθυναν σήμερα επίσημο κάλεσμα για καθολική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

«Κίτρινα Γιλέκα και νεολαία»

Μια διαδικτυακή έκκληση με τίτλο «Κίτρινα Γιλέκα και Νεολαία» προτρέπει «Κίτρινα Γιλέκα, Γενιά Ζ, Αγανακτισμένους, αγρότες, πυροσβέστες, εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ακτιβιστές για το κλίμα, κατοίκους μειονεκτουσών συνοικιών και συνταξιούχους» να ενωθούν στα αιτήματά τους.

Αύξηση του κόστους ζωής, ιδίως των τιμών των καυσίμων, πάγωμα των επιδομάτων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, αστυνομική καταστολή, κριτική σε μια δημοκρατία όπου «ψηφίζουμε κάθε πέντε χρόνια και τον υπόλοιπο χρόνο πρέπει απλά να σιωπούμε», κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών, έλλειψη εκπαιδευτικών, απόρριψη του Parcoursup, καταγγελία του καπιταλισμού που «εκμεταλλεύεται τη ζωή»: η λίστα αιτημάτων σε αυτή την έκκληση επιχειρεί να συμπεριλάβει όλο τον θυμό της κοινωνίας.

«Δεν συντονιστήκαμε εκ των προτέρων με άλλες προσωπικότητες για να καλέσουμε σε διαδηλώσεις, αλλά όλοι είχαμε την ίδια αντίδραση όταν είδαμε την αστυνομική βία εναντίον μαθητών λυκείου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσουά Μπουλό, από τις πιο γνωστές φιγούρες του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων. Είναι ένας από τους ηγέτες που καλούν σε διαδηλώσεις το Σάββατο, μαζί με άλλες προσωπικότητες του κινήματος που εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης (Ζερόμ Ροντρίγκες, Πρισιλά Λιντοσκί, Μαξίμ Νικόλ, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Σάββατο, έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις και αποκλεισμοί σε πόλεις, στήσιμο οδοφραγμάτων και συγκεντρώσεις σε κυκλικούς κόμβους, γέφυρες, βενζινάδικα, διόδια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου. Ένας συνεργατικός χάρτης απαριθμούσε σήμερα το πρωί περισσότερες από 1.000 τέτοιες εκδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία.

Οι αρχές, οι οποίες αναμένουν κοινωνικές αναταραχές πριν από τις προεδρικές εκλογές, σημειώνουν την εξαιρετικά ποικιλόμορφη φύση της κινητοποίησης, αλλά προβλέπουν μικρότερη συμμετοχή νέων λόγω της έναρξης σχολικών διακοπών.

Όλες οι περιοχές γύρω από ευαίσθητες τοποθεσίες (το προεδρικό μέγαρο, τα γραφεία του πρωθυπουργού, η Εθνοσυνέλευση κ.λπ.) αναμένεται να υπόκεινται σε απαγόρευση διαδηλώσεων.