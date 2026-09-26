Δήμος Καλαμάτας: Παρουσιάζει το νέο τουριστικό portal visit.kalamata

Τη νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, με την ονομασία «Visit Kalamata», θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το κοινό αύριο Κυριακή στις 8 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

Το θέμα που έχει ορίσει φέτος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι «Ψηφιακή Ατζέντα και Τεχνητή Νοημοσύνη για την αναδιαμόρφωση του τουρισμού». Το νέο portal δεν είναι απλώς ένας ιστότοπος, αλλά μια δομημένη, δίγλωσση βάση περιεχομένου για τα σημεία ενδιαφέροντος, τις εμπειρίες και τις θεματικές διαδρομές της πόλης, που συνδέεται με τις νέες πινακίδες κατεύθυνσης και τις πλακέτες με κωδικούς QR στα σημεία ενδιαφέροντος.

Το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι αξιοποιήσιμο και από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την εκδήλωση θα γίνει μια σύντομη ομιλία από τον καθηγητή Βασίλη Πουλόπουλο για την ψηφιακή εικόνα μιας πόλης, με θέμα «Από την πραγματική στην ψηφιακή Καλαμάτα: ένας προορισμός, μια εικόνα».