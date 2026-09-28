Διανοίξεις δρόμων κοντά στο κέντρο - Με σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Καλαμάτα

Διανοίξεις δρόμων κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, ξεκίνησαν την Παρασκευή και το Σάββατο, με εργολαβία του Δήμου.

Πρόκειται για διανοίξεις στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Σωκράτους, μεταξύ Βασι. Κωνσταντίνου και Αριστοτέλους και στην οδό Βασιλ. Σοφίας μεταξύ Φαρών και Μαιζώνος.

Με τις διανοίξεις των τμημάτων αυτών αναμένεται να βελτιωθεί η κυκλοφορία, όμως, θα παραμείνει και θα επιδεινωθεί το πρόβλημα της στάθμευσης γύρω από το κέντρο της Καλαμάτας.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν την ανάγκη να αλλάξουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα και να γίνουν άμεσα μονοδρομήσεις από τον Δήμο, ώστε να εξυπηρετηθούν πρώτα οι ίδιοι κι έπειτα κάτοικοι από άλλες περιοχές της πόλης κι επισκέπτες, που φθάνουν μέχρι εκεί για να βρουν θέση στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία.

Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο εργολαβίας διανοίξεων και βελτίωσης υφιστάμενων οδών εντός της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, που ξεκίνησε τον Μάρτιο. Πρόκειται για εργασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης εργολαβίας με τίτλο “Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2025)”, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ και αφορούν σε εργασίες καθαιρέσεων, χωματουργικών για την διαμόρφωση της στάθμης έδρασης του οδοστρώματος και οδοστρωσίας.

Εργασίες διάνοιξης έγιναν αρχικά σε δρόμους της Δυτικής συνοικίας, δυτικά της της οδού Αρτέμιδος. Ακόμα, διανοίξεις προβλέπονται: Σε οδό στη Βόρεια Συνοικία, μήκους 150 μέτρων. Σε τμήμα της οδού Βασιλίσσης Όλγας, ανατολικά της Μεγάλου Αλεξάνδρου, μήκους 62 μέτρων. Σε τμήμα οδού στα Γιαννιτσάνικα, μήκους 75 μέτρων. Τέλος, προβλέπεται οδοστρωσία του ήδη διανοιγμένου τμήματος της οδού Θεμιστοκλέους, στη νότια πλευρά, μήκους 44 μέτρων.