Καλαμάτα: Υποβολή αιτήσεων για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους δημότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου.

Βασικά κριτήρια για την ένταξη των δικαιούχων αποτελούν το ετήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση. Παράλληλα, συνεκτιμώνται η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, τυχόν προβλήματα υγείας ή αναπηρίας, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από την κοινωνική έρευνα.

Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών περιλαμβάνονται αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και, για αλλοδαπούς, άδεια διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογική δήλωση Ε1, στοιχεία ΕΝΦΙΑ ή μηδενικό Ε9 σε περίπτωση μη ύπαρξης ακινήτου, καθώς και αποδεικτικό κατοικίας.

Απαιτείται επίσης υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα σίτισης και στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθώς και ότι ο αιτών δεν είναι δικαιούχος του προγράμματος ΤΕΒΑ ή άλλης δημόσιας, δημοτικής ή ιδιωτικής δομής που διανέμει τρόφιμα.

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίζονται πιστοποιητικά αναπηρίας ή ιατρικές γνωματεύσεις δημόσιων φορέων υγείας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη μονογονεϊκής οικογένειας.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά έντυπα διατίθενται στο Δημαρχείο Καλαμάτας, στο Κτίριο Β της Διεύθυνσης Πρόνοιας, στο ισόγειο και στο γραφείο εξυπηρέτησης δημοτών, ενώ είναι διαθέσιμα και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Καλαμάτας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από την 1η έως και την 31η Οκτωβρίου 2026, στο πρωτόκολλο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σημειώνεται ότι ακόμη και οι δημότες που έχουν ήδη εγκριθεί ως δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

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