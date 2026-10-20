Την ίδια ώρα, το 71% των Ελλήνων διαθέτει λιγότερα από 1.000 ευρώ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, γεγονός που αποτυπώνει τα περιορισμένα οικονομικά περιθώρια και τη δυσκολία κάλυψης των καθημερινών αναγκών και έκτακτων εξόδων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 10:27
Μισθοί που δεν φτάνουν για το ενοίκιο - Κάτω από 1.000 ευρώ στην τράπεζα για το 71%Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Η στεγαστική επιβάρυνση πιέζει όλο και περισσότερο τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, με την Αθήνα να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλά ενοίκια σε σχέση με τους μισθούς.
Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ