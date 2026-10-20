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Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 10:27

Μισθοί που δεν φτάνουν για το ενοίκιο - Κάτω από 1.000 ευρώ στην τράπεζα για το 71%

Γράφτηκε από την

Μισθοί που δεν φτάνουν για το ενοίκιο - Κάτω από 1.000 ευρώ στην τράπεζα για το 71%

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Η στεγαστική επιβάρυνση πιέζει όλο και περισσότερο τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, με την Αθήνα να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλά ενοίκια σε σχέση με τους μισθούς.

Την ίδια ώρα, το 71% των Ελλήνων διαθέτει λιγότερα από 1.000 ευρώ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, γεγονός που αποτυπώνει τα περιορισμένα οικονομικά περιθώρια και τη δυσκολία κάλυψης των καθημερινών αναγκών και έκτακτων εξόδων.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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