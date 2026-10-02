Η Χάιδω Παναγιωτόπουλου για δίκτυο ύδρευσης Κυπαρισσίας

Πρωτοφανή πολιτικό εμπαιγμό καταλογίζει στο Δήμαρχο Τριφυλίας Γελωργιο Λεβεντάκη, η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χάιδω Παναγιωτόπουλου, για το ζήτημα της μελέτης αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Κυπαρισσίας.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά τα επίσημα έγγραφα της ΔΕΥΑ Τριφυλίας γκρεμίζουν το αφήγημα του Δημάρχου και λένε την αλήθεια.

Η κ. Παναγιωτόπουλου παρουσιάζει την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ στις 25 Σεπτεμβρίου για «Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας και

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη «Μελέτη αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κυπαρισσίας», ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της.» Επίσης κάνει αναφορά στις τοποθετήσεις του δημάρχου ότι η μελέτη είναι έτοιμη. Τέλος υπογραμμίζει πως τα ψέματα και ο αυταρχισμός δεν μπορούν πλέον να κρύψουν την πραγματικότητα. Σημειώνοντας πως είναι θλίψη να βλέπεις μια διοίκηση να κοροϊδεύει έτσι απροκάλυπτα τους πολίτες.

Αναλυτικά η κ. Παναγιωτοπούλου τονίζει «Το χρονικό του πολιτικού εμπαιγμού Λεβεντάκη για το νερό της Κυπαρισσίας! Από το «φέρε Βασίλη τη μελέτη» στη 12μηνη σύμβαση !

Με αφορμή την πρόσφατη επικοινωνιακή ανάρτηση του δημάρχου Τριφυλίας, Γιώργου Λεβεντάκη, περί δήθεν «ολοκλήρωσης των μελετών» για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κυπαρισσίας, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να αναδείξουμε τον πρωτοφανή πολιτικό εμπαιγμό της νοημοσύνης των συνδημοτών μας.

Στην περίπτωση της ύδρευσης, τα επίσημα έγγραφα της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας γκρεμίζουν το αφήγημα του δημάρχου μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Σας επισυνάπτω την απόφαση της ΔΕΥΑΤ της 25-09-2026 να το διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι. Τα επίσημα δημόσια έγγραφα δεν έχουν παρατάξεις, ούτε κάνουν αντιπολίτευση. Λένε απλώς την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η Κυπαρισσία δεν μπορεί να ξεδιψάσει με εικονική πραγματικότητα.

Το ιστορικό των αντιφάσεων της δημοτικής αρχής, που προκύπτει από τα βιντεοσκοπήμενα δημοτικά συμβούλια, προκαλεί ζάλη:

Επί δύο έτη (από τον Ιανουάριο του 2024),κατόπιν επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων μας, ο κ. Λεβεντάκης διαβεβαίωνε δημόσια ότι η μελέτη ήταν έτοιμη από τεχνικό γραφείο στην Αθήνα.

Στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της 19ης Μαΐου 2026, σε σχετική ερώτησή μας όπου αναδείξαμε έτοιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών επέλεξαν τις ύβρεις και την απαξίωση, χαρακτηρίζοντάς μας «άσχετους» και δηλώνοντας πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση για μελέτη από την πλευρά του Δήμου

Στην επόμενη ειδική λογοδοσία της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, επαναφέροντας εγώ το θέμα, ο δήμαρχος επέστρεψε στον λαϊκισμό, φωνάζοντας χαρακτηριστικά προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ: «Πήγαινε κάτω Βασίλη να τους φέρεις τη μελέτη!», αναφερόμενος σε μια μελέτη, που όπως ο ίδιος είπε, είχε δήθεν εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, με επίσημη χρονική διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό που εκτείνεται στα έτη 2026 και 2027.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάθεση έργου διάρκειας ενός έτους, ο δήμαρχος πανηγυρίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι μελέτες «ολοκληρώθηκαν»!

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα: Ποια μελέτη ήταν έτοιμη από το 2024; Ποιο έγγραφο ζητούσε ο δήμαρχος να φέρει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν στις 25 του ίδιου μήνα υπογραφόταν σύμβαση για να ξεκινήσει η μελέτη από το μηδέν; Πώς είναι δυνατόν μια επιστημονική μελέτη 12 μηνών να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο;

Η προσπάθεια της δημοτικής αρχής να βαφτίσει την έναρξη μιας διαδικασίας ως ολοκληρωμένο έργο αποτελεί καθαρό επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Οι πολίτες της Κυπαρισσίας, που ταλαιπωρούνται καθημερινά από ένα απαρχαιωμένο δίκτυο, απαιτούν καθαρό νερό, πραγματικά έργα και πολιτικό πολιτισμό. Τα ψέματα και ο αυταρχισμός δεν μπορούν πλέον να κρύψουν την πραγματικότητα. Λυπάμαι βαθύτατα. Λυπάμαι για λογαριασμό του δημάρχου και της δημοτικής αρχής, που αντί να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα με σοβαρότητα, επιλέγουν τα ψέματα, τις κραυγές, τις ύβρεις και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα. Είναι θλίψη να βλέπεις μια διοίκηση να κοροϊδεύει έτσι απροκάλυπτα τους πολίτες.»

Κ.Μπ.