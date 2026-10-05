Αγώνας δρόμου για τα έργα στο Στάδιο - Αγνωστο όμως ακόμη πότε ακριβώς θα μπει η “Μαύρη Θύελλα”

Κανείς, μέχρι τώρα, δεν μπορεί να πει με σιγουριά πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, πότε δηλαδή, η “Μαύρη Θύελλα” που περιφέρεται μετά την Τρίπολη από γήπεδο σε γήπεδο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, θα επιστρέψει και θα αγωνιστεί σε αυτό, στη φυσική της έδρα, στο πρωτάθλημα της Superleague.

Αγώνα δρόμου κάνουν τα συνεργεία, που εργάζονται στις τρεις εργολαβίες που υλοποιούνται, οι δύο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η μία από τον Δήμο Καλαμάτας.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι πάρα πολλές και δύσκολες, το Δημοτικό Στάδιο θα αλλάξει όψη.

Την περασμένη Παρασκευή το εργοτάξιο του Δημοτικού Σταδίου επισκέφθηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος κι ενημερώθηκε από τον ανάδοχο για την πορεία των εργασιών.

Ο κ. Βασιλόπουλος εκτιμούσε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι τα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν το Νοέμβριο, στην προοπτική να διεξαχθεί στην Καλαμάτα ο αγώνας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στις 21 του επόμενου μήνα.

Την περασμένη Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η ολοκλήρωση και παράδοση να γίνει ένα μήνα μετά, τον Δεκέμβριο, που η “Μαύρη Θύελλα” φιλοξενεί στις 2 τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο και στις 6 και στις 12 του τελευταίου μήνα του 2026 τον Λεβαδειακό και τον Παναιτωλικό, αντίστοιχα, για το πρωτάθλημα.

Σε προχωρημένο στάδιο τα τουρνικέ για την είσοδο των φιλάθλων

Την Παρασκευή επισκεφθήκαμε και μεις το εργοτάξιο του Σταδίου, είδαμε τους χώρους που μας επετράπη από τον ανάδοχο, για να μην προκαλέσουμε πρόβλημα και είχαμε μια πρώτη ενημέρωση επί του πεδίου.

Σύμφωνα με αυτή, το στέγαστρο στη νότια κερκίδα (μέρος του οποίου έχει έρθει) πρόκειται να καλύψει όλη την κερκίδα. Για την εγκατάστασή του έχουν ανοιχθεί μεγάλες τρύπες πίσω από τη νότια κερκίδα. Στη νοτιοδυτική πλευρά, δυτικά της νότιας κερκίδας έχει φτιαχτεί μια τεράστια βάση με πολλές ποσότητες τσιμέντου, πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί ο ένας από τους 4 καινούργιους εντυπωσιακούς πυλώνες φωτισμού.

Στον χώρο πίσω από τη νότια κερκίδα βρίσκεται και μεγάλο μέρος από τα καινούργια δημοσιογραφικά θεωρεία, τα οποία θα τοποθετηθούν σε ειδική σιδερένια πλατφόρμα, πάνω από το κέντρο της κερκίδας.

Η τεράστια βάση για τον νέο πυλώνα στη νοτιοδυτική πλευρά του Σταδίου

Στον χώρο βρίσκονται και έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα τουρνικέ για την ηλεκτρονική είσοδο των φιλάθλων, πάνω και κάτω από την υφιστάμενη κεντρική είσοδο του Σταδίου. Σε αυτό το τμήμα πρόκειται να τοποθετηθεί 3 χώροι εισόδου με τουρνικέ, (κάτι σαν θύρες) και ένας ακόμα για ΑμεΑ, από τους οποίους οι φίλαθλοι της “Μαύρης Θύελλας” θα κατευθύνονται και στις δύο κερκίδες.Προβλέπεται να φτιαχτεί και μια ακόμα θύρα, είσοδος με τουρνικέ, ξεχωριστή, για τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, στη σημερινή πόρτα της βόρειας πλευράς, στην οδό Αντώνη Μιχαλακέα. Και αυτό γιατί η θύρα για τους φιλάθλους των φιλοξενούμενων θα είναι στη βόρεια κερκίδα, στην ανατολική της γωνία.

Στη νότια κερκίδα γίνονται εντατικές εργασίες από την εργολαβία του Δήμου, καθώς εκεί δημιουργούνται τα αποδυτήρια ομάδων και διαιτητών και ο χώρος για τις συνεντεύξεις Τύπου.

Μια από τις μεγάλες τρύπες για την τοποθέτηση του στεγάστρου που φαίνεται στο βάθος της φωτογραφίας

Γ.Σ.