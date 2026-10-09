Αίτημα Γιαννημάρα για την Συμφωνία των Κιτριών: Να καθιερωθεί η 1η Οκτωβρίου ως δημόσια γιορτή τοπικής εμβέλειας

Στην επιστολή του προς την κυρία πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Μάνης, με κοινοποίηση στους βουλευτές του νομού και στον τοπικό Τύπο, ο κ. Γιαννημάρας αναφέρει:

“Κυρία Πρόεδρε,

το σύμφωνο των Κιτριών (1/10/1819), αποτέλεσε κομβικό σταθµό στην προπαρασκευή

της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Μέσω της παρέμβασης της Φιλικής Εταιρίας οι µεγάλες και παραδοσιακά αντιμαχόμενες

οικογένειες της Μάνης (Μαυρομιχαλαίοι, Γρηγοράκηδες, Τρουπάκηδες) παραμέρισαν τις

πολυετείς έριδες και τις αιματηρές βεντέτες.

Υπογράφοντας τη συμφωνία συμφιλίωσης ενώθηκαν «εν ενί στόματι, µια ψυχή και µια

σύµπνοια» αναγνωρίζοντας κοινή ηγεσία υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

Ας γνωρίσουμε τώρα μέρος της Συμφωνίας και του όρκου.

«Ο κύριος και καθολικός µας σκοπός ενός τοιούτου δεσμού δεν αποβλέπει ούτε γίνεται δι’ άλλο τι, ειµή µόνον δια την κοινήν της Πατρίδος µας ὠφέλειαν. Κάθε ιερός δεσμός, και μάλιστα εκείνος όπου γίνεται υπέρ Πίστεως, Πατρίδος και Γένους, δια να µείνη ακλόνητος και άσειστος πρέπει να βάλη δ᾽αρχήν και θεµέλιον την αλήθειαν και δικαιοσύνη».

Ο όρκος: «Όθεν εν ενί στόµατι, µια ψυχή και µια σύμπνοια και αδιαίρετω δεσμώ υποσχόµεθα να φυλάξωμεν τας ρηθείσας συμφωνίας ανελλιπείς και απαρασαλεύτους. Εάν δε τινα εξ ημών (το οποίον δεν το πιστεύοµεν ποτέ) ήθελε φτάσει εις τόσον βαθµόν παρανοµίας και ασεβείας, να φανή παραβάτης και επίορκος των τοσούτων ὠφελίμων πράξεων της Πατρίδας µας, εκείνον τον παραδίδοµεν πρώτον εις χείρας Θεού ζώντος, δεύτερον εις τας αράς της ειδικής μας Πατρίδας, τρίτον εις τους δικαιότατους νόµους της γενικής, ημών Πατρίδας Ελλάδος, το δε όνοµα της οικογενείας του να µείνη αιωνίως άτιµον, υβρισμένον, µισητόν απὀ όλην την Πατρίδα και γένος». (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία της Ελληνικής παλιγγενεσίας «Βουλή των Ελλήνων και από

µελέτες των ιστορικών Αναστάσιου Κουτσουλιέρη και Δικαίου Βαγιακάκου και Διον. Κοκκινου Ελληνική Επανάσταση 1821 T.6 Αθήναι 1931-1933».

H ιστορική αυτή πράξη ομοψυχίας 1) Γεφύρωσε τις τοπικές αντιπαραθέσεις µε αποτέλεσµα τη στρατολόγηση των Μανιατών στον Αγώνα, 2) Διασφάλισε τη Μάνη, ως τo ελεύθερο ορμητήριο και γιατί χωρίς αυτή την ιστορική οµόνοια, η κήρυξη της επανάστασης και η συνακόλουθη απελευθέρωση της Καλαμάτας τον Μάρτιο του 1821, δεν θα ήταν εφικτές 3) Χαιρετίστηκε αµέσως από τη Φιλική Εταιρία ως η σημαντικότερη οργανωτική επιτυχία. 4) Αυτή η συμφιλίωση μεθ᾽ ὀρκου των Μανιατών, έγινε αιτία να φέρει αργότερα τις νικηφόρες, αλλά αιµατοβαμμένες και µε πολλές θυσίες ανδρών, γυναικών και παιδιών, µάχες της Βέργας, του Δυρού και Πολυάραβου, µε αποτέλεσµα να σταματήσει η επέλαση του Ιμπραήμ για µια εκ νέου υποδούλωση της Ελλάδος, να

ξυπνήσει τα αισθήματα των Ευρωπαίων και να ακολουθήσει η Ναυμαχία του Ναυαρίνου, η

οποία έφερε τη δημιουργίατ ου Ελληνικού Κράτους.

Κυρία πρόεδρε,

Επειδή η ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων που σφυρηλάτησαν την Εθνική Ανεξαρτησία αποτελεί χρέος προς την ιστορική µνήµη και τη νέα γενιά, παρακαλούμε αν υπάρχει και η σύμφωνη γνώµη σας και επειδή υπάρχουν γνωμοδοτήσεις ιστορικών/πανεπιστηµιακών φορέων που τεκμηριώνουν τη σπουδαιότητα του γεγονότος, να λάβετε ψήφισμα απὀ το Δημοτικό Συμβούλιο και μαζί µε το κείμενο, να σταλούν στον κ. Περιφερειάρχη, από τον οποίο να ζητηθεί η εισήγησή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε µε Προεδρικό Διάταγμα ἡ σχετική υπουργική απόφαση. 1) Να

αναγνωριστεί επίσηµα, η Συμφωνία των Κιτριών, ως γεγονός µείζονος Εθνικής και

Τοπικής Ιστορικής σημασίας. 2) Να καθιερωθεί επίσηµα η 1η Οκτωβρίου ως δηµόσια εορτή τοπικής εμβέλειας για το Δήμο Δυτικής Μάνης µε ανάλογες τιμητικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Με τιμή

ο τέως Δήμαρχος Δυτικής Μάνης

Δημήτριος Γιαννημάρας”.