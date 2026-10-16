Παρουσίαση μελέτης για τον λιμενίσκο Στούπας

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανακατασκευή του λιμενίσκου της Στούπας, στον Δήμο Δυτικής Μάνης, θα συζητηθεί στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 10.30 π.μ.

Η επιτροπή, που συνεδριάζει στην Τρίπολη, καλείται να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης του έργου, το οποίο προβλέπει την αποκατάσταση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. τον Φεβρουάριο του 2026, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των προβλητών, την κατασκευή νέου κρηπιδώματος, την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και την εγκατάσταση νέων υποδομών εξυπηρέτησης των σκαφών.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση και τη βελτίωση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές φθορές. Στόχος είναι η ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, των μικρών ιδιωτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής που χρησιμοποιούν το λιμανάκι.

Ο λιμενίσκος διατηρεί τη σημερινή του χωροθέτηση και περίπου την ίδια διάταξη, ενώ προβλέπονται παρεμβάσεις στους προβλήτες, στον κυματοθραύστη και στις υποδομές εξυπηρέτησης των σκαφών.

ΤΑ ΕΡΓΑ

Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η ανακατασκευή του προσήνεμου προβλήτα, μήκους περίπου 38 μέτρων, ο οποίος έχει καταρρεύσει στο μεγαλύτερο τμήμα του. Παράλληλα προβλέπονται εργασίες στον υφιστάμενο υπήνεμο προβλήτα, μήκους περίπου 72,70 μέτρων, καθώς και η κατασκευή νέου παραλιακού κρηπιδώματος μήκους 28,70 μέτρων.

Η μελέτη περιλαμβάνει ακόμη την κατασκευή ράμπας πρόσβασης για μικρά σκάφη, την αποκατάσταση των επιφανειών των προβλητών και την τοποθέτηση εξοπλισμού πρόσδεσης.

Στις προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται επίσης η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, η δημιουργία δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, η εγκατάσταση πυροσβεστικών υποδομών και η τοποθέτηση φανού ασφαλείας ναυσιπλοΐας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τη βυθοκόρηση της λιμενολεκάνης, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες προσέγγισης και ελλιμενισμού των σκαφών. Η εκβάθυνση προβλέπεται σε διαφορετικά βάθη, από 1,65 έως 3,50 μέτρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις της μελέτης για την επίδραση των έργων στην παραλία της Στούπας και στη μεταφορά των φερτών υλικών.

Σύμφωνα με την ακτομηχανική ανάλυση, η ανακατασκευή του μώλου αναμένεται να συμβάλει στη συγκράτηση των ιζημάτων στο υπήνεμο τμήμα του προβλήτα. Η μελέτη αναφέρει ότι η νέα διαμόρφωση μπορεί να περιορίσει τη μεταφορά ιζημάτων προς τη λιμενολεκάνη, μειώνοντας την ανάγκη για συχνές εκβαθύνσεις.

Για το υπόλοιπο τμήμα της παραλίας εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς τα έργα προβλέπεται να διατηρήσουν περίπου την ίδια διάταξη.

Παράλληλα, η περιβαλλοντική μελέτη αναγνωρίζει την ανάγκη διαχείρισης των υλικών εκσκαφής και βυθοκόρησης, καθώς και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται η τοποθέτηση νέων κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για τα σκάφη, καθώς και μικρού ηλεκτροκίνητου γερανού ανυψωτικής ικανότητας 10 τόνων.

Το λιμανάκι θα εξακολουθήσει να εξυπηρετεί κυρίως τους μόνιμους κατοίκους που ασχολούνται με την αλιεία, καθώς και μικρά σκάφη αναψυχής.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση των εγκαταστάσεων δημιουργεί προβλήματα στην ασφαλή πρόσβαση και στην προστασία των σκαφών, ιδιαίτερα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας αποτελεί ένα από τα στάδια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Η επιτροπή καλείται να εξετάσει τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Η θετική γνωμοδότηση, εφόσον δοθεί, δεν συνεπάγεται την άμεση έναρξη των εργασιών, καθώς απαιτείται η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών αδειοδότησης.