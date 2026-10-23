Χρηματοδοτήσεις έργων ανακοίνωσε ο Παπαθανάσης - Δημιουργία δύο εργαστηρίων στο Δήμο Οιχαλίας

Τέσσερα νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7,71 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη της αγροτεχνολογίας, της αγροδιατροφής, της ψηφιακής υδροπονίας και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027.

Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η δημιουργία δύο εργαστηρίων καινοτομίας στον Δήμο Οιχαλίας της Μεσσηνίας, καθώς και η αποπεράτωση της πατρογονικής οικίας της Μαρίας Κάλλας. Οι αποφάσεις ένταξης υπογράφηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 7.710.135,39 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι χρηματοδοτήσεις αποσκοπούν στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων περιοχών της Πελοποννήσου που επηρεάστηκαν από την ενεργειακή μετάβαση, στη συνεργασία επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κεντρικό στοιχείο των παρεμβάσεων αποτελεί η ανάπτυξη Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs), στα οποία θα συνεργάζονται επιστήμονες, επιχειρήσεις, παραγωγοί και φορείς της αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη και δοκιμή νέων τεχνολογιών.

Δύο εργαστήρια στον Δήμο Οιχαλίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία παρουσιάζει η χρηματοδότηση με 1.907.366,67 ευρώ του έργου «Εργαστήρια Αγροτεχνολογικής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού» (AgroDigi Lab & Maria Kallas – CCI Lab), που προβλέπει τη δημιουργία δύο εργαστηρίων στον Δήμο Οιχαλίας.

Το πρώτο, με την ονομασία AgroDigi Lab, θα επικεντρώνεται στην ψηφιακή γεωργία, στις σύγχρονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες και στη μεταφορά νέων τεχνολογιών σε παραγωγικές δραστηριότητες. Στόχος είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και παραγωγών που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής.

Το δεύτερο εργαστήριο, Maria Kallas – CCI Lab, θα έχει αντικείμενο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς κλάδους.

Στο ίδιο έργο εντάσσεται η αποπεράτωση της πατρογονικής οικίας της Μαρίας Κάλλας, προκειμένου το κτήριο να αξιοποιηθεί ως χώρος ειδικών εκδηλώσεων, δημιουργίας, συνεργασίας και καινοτομίας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέει την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στον Δήμο Οιχαλίας.

Εργαστήριο αγροτεχνολογίας στη Μεγαλόπολη

Με χρηματοδότηση 1.842.531,62 ευρώ δημιουργείται στη Μεγαλόπολη το Εργαστήριο Αγροτεχνολογίας – Βιομηχανικής Επεξεργασίας Πρωτογενούς Παραγωγής (AgroTech Living Lab).

Το εργαστήριο θα επικεντρώνεται στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με αξιοποίηση εφαρμογών της Βιομηχανίας 4.0.

Προβλέπεται η συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και φορέων της αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την έρευνα, τις πιλοτικές δοκιμές και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το εργαστήριο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες υποδομές του Κόμβου Βιοοικονομίας Μεγαλόπολης.

Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων

Το δεύτερο έργο στη Μεγαλόπολη αφορά τη δημιουργία Πρότυπου Εργαστηρίου Φυσικών Προϊόντων (MegaNatPro), με προϋπολογισμό 1.979.440 ευρώ.

Σκοπός του είναι η αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα συνδέουν την τοπική παραγωγή με την επιστημονική έρευνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τη φαρμακοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και καλλυντικών.

Μέσω αυτών των συνεργασιών επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και η δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών.

Ψηφιακή υδροπονία με τεχνητή νοημοσύνη

Το τέταρτο έργο αφορά τη δημιουργία Πρότυπου Εργαστηρίου Ψηφιακής Υδροπονίας (Smart Agro Lab), με χρηματοδότηση 1.980.797,10 ευρώ.

Προβλέπεται η κατασκευή θερμοκηπιακής μονάδας έκτασης 1.000 τετραγωνικών μέτρων σε ιδιόκτητη έκταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στη μονάδα θα αξιοποιούνται εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρες και συστήματα αυτοματισμού, με σκοπό την ανάπτυξη και δοκιμή σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών.

Οι εφαρμογές θα επικεντρώνονται στην εξοικονόμηση νερού, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στις νέες περιβαλλοντικές και οικονομικές συνθήκες.

Παράλληλα, το εργαστήριο θα παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Δίκτυο καινοτομίας στην Πελοπόννησο

Τα τέσσερα έργα εντάσσονται στον σχεδιασμό δημιουργίας ενός συνεργατικού δικτύου καινοτομίας, με επίκεντρο τον Κόμβο Βιοοικονομίας Μεγαλόπολης.

Μέσω του δικτύου επιδιώκεται να αποκτήσουν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις πρόσβαση σε επιστημονική γνώση, σύγχρονες υποδομές και τεχνολογικές εφαρμογές, ώστε να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι παρεμβάσεις αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην προσέλκυση νέων επιστημόνων, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας.

Η χρηματοδότηση των τεσσάρων πράξεων πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027.

Δημοσιογραφική επισήμανση: Το δελτίο Τύπου ανακοινώνει τις εντάξεις και τις χρηματοδοτήσεις, χωρίς να προσδιορίζει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων. Επίσης, δεν αναφέρει την ακριβή χωροθέτηση του εργαστηρίου ψηφιακής υδροπονίας, πέρα από το ότι θα κατασκευαστεί σε έκταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.