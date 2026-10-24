Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης: Ομόφωνη απόφαση για δημιουργία φυλακών

Ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης για την δημιουργία Σωφρονιστικού Καταστήματος στο Δήμο, σύμφωνα με ενημέρωση από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Μιχόπουλο.

Ο δήμαρχος σημειώνει χαρακτηριστικά:

“Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης ενέκρινε την αλλαγή ειδικής χρήσης γης, για τη δημιουργία Σωφρονιστικού Καταστήματος αγροτικού και βιοτεχνικού τύπου στη θέση Πλάκα – Σούλου στη Μεγαλόπολη.

Ως δήμαρχος Μεγαλόπολης δηλώνω ότι πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, αφού η κατασκευή και λειτουργία φυλακών στη Μεγαλόπολη είναι μια απαίτηση και επιθυμία όλης της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή, με εκατοντάδες θέσεις εργασίας, στήριξη της τοπικής οικονομίας με τοπικές προμήθειες βάσει νόμου, ενίσχυση της ασφάλειας, αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας και θωράκιση των κοινωνικών δομών.

Αυτή η μεγάλη επιτυχία δεν ανήκει σε εμένα, αλλά ανήκει σε όλους τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας του Δήμου μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τις υπηρεσίες του Δήμου μας και τη δημοτική παράταξη «Νέα Αρχή» για την εμπιστοσύνη και την αμέριστη στήριξη στο πρόσωπό μου, για τον αγώνα που δώσαμε ενωμένοι όλοι μαζί για να φτάσουμε στο σημερινό θετικό αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό κ. Κοντογεώργη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση, τον συντοπίτη μας υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κώστα Βλάση, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη, τη διεθύνουσα σύμβουλο της Μετάβαση Α.Ε. κα Γκαράνη και τον διοικητή της ΕΥΔΑΜ κ. Καλλίρη για τις ενέργειές τους, ώστε να προχωρήσει αυτό το σημαντικό έργο.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και τους πρώην δημάρχους Μεγαλόπολης Σπύρο Τσιριγώτη και Παναγιώτη Μπούρα και τους δημοτικούς συμβούλους Χρήστο Μανιάτη και Αναστάσιο Κάβουρα, οι οποίοι ήταν οι πρωτεργάτες για αυτή τη μεγάλη δημόσια επένδυση, αφού οι προσπάθειες υλοποίησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος είχαν ξεκινήσει από το 1999”.