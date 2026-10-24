Χάιδω Παναγιωτοπούλου: «Η παραλαβή αξονικού τομογράφου ιστορική στιγμή για την Τριφυλία»

Παράλληλα εκφράζει την πλήρη στήριξη της στη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Δήμητρα Καλομοίρη σημειώνοντας πως επιβεβαιώνει καθημερινά ότι αποτελεί ένα εξαιρετικά άξιο, έμπειρο και υψηλού επιπέδου στέλεχος στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας. Αλλά και ότι η παρουσία της στο τιμόνι του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας αποτελεί εγγύηση για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης στην Τριφυλία. Ακόμη υπογραμμίζει τη γενναιόδωρη δωρεά του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου και ότι η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου αποδεικνύει έμπρακτα την ανιδιοτελή αγάπη της για τον τόπο μας, μέσα από μια σχέση στήριξης που είναι διαχρονική. Ενώ επισημαίνει και τις υπόλοιπες σημαντικές δωρεές που έχουν γίνει προς το νοσοκομείο.

Αναλυτικά η κ. Παναγιωτοπούλου αναφέρει: «Με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας αξιότιμης κας Δήμητρας Καλομοίρη, για την παραλαβή του υπερσύγχρονου αξονικού τομογράφου, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις θερμές μου ευχαριστίες, αλλά και να επισημάνω τα επόμενα κρίσιμα βήματα για την υγειονομική θωράκιση της περιοχής μας. Η παραλαβή του αξονικού τομογράφου αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την Τριφυλία. Η προσθήκη αυτού του απολύτως απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού οφείλεται στην ευγενική και γενναιόδωρη δωρεά του κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου. Για ακόμα μία φορά, η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου αποδεικνύει έμπρακτα την ανιδιοτελή αγάπη της για τον τόπο μας, μέσα από μια σχέση στήριξης που είναι διαχρονική· υπενθυμίζω ότι στο παρελθόν είχαν αναλάβει εξολοκλήρου και δωρίσει τη σπουδαία αρχιτεκτονική και κτιριακή μελέτη αναδιαρρύθμισης για όλο το ισόγειο (1.100 τ.μ.) του Νοσοκομείου μας, θέτοντας τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. Η σημερινή προσφορά του αξονικού, σε συνδυασμό με τη μνημειώδη δωρεά ενός ετέρου άξιου συμπατριώτη μας, 1.000.000 ευρώ για τη δημιουργία της νέας Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), καθώς και των υπόλοιπων εξοπλιστικών δωρεών, αλλάζει ριζικά τον υγειονομικό χάρτη της Μεσσηνίας. Παράλληλα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη σημαντική συμβολή της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, κ. Δήμητρας Καλομοίρη, η οποία πίστεψε εξαρχής σε αυτό το εγχείρημα και το διεκδίκησε με σοβαρότητα, επιμονή και υπομονή. Με δική της πρωτοβουλία ήρθε σε επαφή με τον κ. Κωνσταντακόπουλο, όπως και με τους τοπικούς φορείς και βουλευτές και αναζήτησε τη συγκεκριμένη δωρεά, αποδεικνύοντας πως όταν η διοίκηση κινείται με μεθοδικότητα και προσήλωση στον στόχο, μπορεί να ξεπεράσει κάθε γραφειοκρατικό ή πρακτικό εμπόδιο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη επιτυχία, η κ. Καλομοίρη επιβεβαιώνει καθημερινά ότι αποτελεί ένα εξαιρετικά άξιο, έμπειρο και υψηλού επιπέδου στέλεχος στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας. Με μακρά και επιτυχημένη προϋπηρεσία στη διοίκηση μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπως των Νοσοκομείων Κορίνθου και Ναυπλίου, έφερε μαζί της στην Κυπαρισσία έναν αέρα ανανέωσης, δίνοντας νέα πνοή και ξεκάθαρο όραμα στο νοσοκομείο μέσα από την ακούραστη εργατικότητά της, τις βαθιές της γνώσεις και την εντιμότητά της,

Η παρουσία της στο τιμόνι του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας αποτελεί εγγύηση για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης στην Τριφυλία. Καθώς, όμως, η Διοικήτρια υπογράμμισε στην ανακοίνωσή της την άμεση ανάγκη αναβάθμισης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Νοσοκομείου για τη λειτουργία του νέου μηχανήματος, απευθύνω θερμή έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ. Είναι ζωτικής σημασίας να κινηθούν οι διαδικασίες με απόλυτη ταχύτητα. Η γραφειοκρατία δεν πρέπει να στερήσει ούτε για μία ημέρα από τους πολίτες την πρόσβαση σε αυτή την κρίσιμη εξέταση. Ζητούμε τη γρήγορη συνδρομή σας για την άμεση θέση του αξονικού τομογράφου σε πλήρη λειτουργία. Η έλευση του αξονικού, η νέα Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και οι συνεχείς δωρεές εκατομμυρίων αποδεικνύουν στην πράξη ότι το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας έχει τεράστια δυναμική και αυτόνομη πορεία. Με όπλο αυτές τις σπουδαίες επενδύσεις, συνεχίζουμε και δυναμώνουμε τον αγώνα για τη διοικητική αποσύνδεση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Η ανάκτηση της πλήρους αυτεξούσιας διοίκησής του είναι δίκαιη, αναγκαία και αποτελεί τον μόνο δρόμο για να αναπτυχθεί η δομή υγείας όπως ακριβώς αξίζει στους κατοίκους της Τριφυλίας και της ευρύτερης περιοχής. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με έργα και διεκδικήσεις για την υγειονομική αναβάθμιση και το μέλλον του τόπου μας».

Κ.Μπ.