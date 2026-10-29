Δήμος Τριφυλίας: Συστάσεις ενόψει της ανάπλασης στην πλατεία Κυπαρισσία

Να ελευθερώσουν το χώρο της κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας από τραπεζοκαθίσματα και κάθε λογής κατασκευές καλεί τους καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται σε αυτή ο Δήμος Τριφυλίας, ενόψει της έναρξης των εργασιών ανάπλασης της.

Όπως τονίζεται η απομάκρυνση πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. Ενώ επισημαίνεται πως «ο Δήμος Τριφυλίας επιδιώκει την ομαλή υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αναβάθμιση της Κεντρικής Πλατείας Κυπαρισσίας και ζητεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών της περιοχής, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.»

Αναλυτικά στην σχετική επιστολή που έφτασε στους καταστηματάρχες της πλατείας τονίζεται «Σας ενημερώνουμε ότι επίκειται η έναρξη των εργασιών του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κυπαρισσίας», σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Για την απρόσκοπτη εγκατάσταση του αναδόχου, την οριοθέτηση και την ασφαλή παράδοση του χώρου προς εκτέλεση των εργασιών, απαιτείται η πλήρης ελευθέρωση των χώρων της Κεντρικής Πλατείας που καταλαμβάνονται από τραπεζοκαθίσματα και λοιπές κατασκευές.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι των καταστημάτων να προβούν, με δική τους μέριμνα, στην απομάκρυνση όλων των τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, κιοσκιών, σκιάστρων, διαχωριστικών, ζαρντινιερών, εξοπλισμού και κάθε άλλης κινητής ή προσωρινής κατασκευής που βρίσκεται εντός του χώρου της πλατείας και εμπίπτει στην περιοχή όπου πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες.

Η πλήρης απομάκρυνση των ανωτέρω θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 10η Νοεμβρίου 2026.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο χώρος θα πρέπει να έχει παραδοθεί εντελώς ελεύθερος και προσβάσιμος, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση του αναδόχου και η άμεση έναρξη των εργασιών του έργου.

Επισημαίνεται ότι η τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας είναι αναγκαία για την ομαλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου και για την αποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη των εργασιών.

Οι καταστηματάρχες παρακαλούνται να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τον ανάδοχο του έργου.

Ο Δήμος Τριφυλίας επιδιώκει την ομαλή υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αναβάθμιση της Κεντρικής Πλατείας Κυπαρισσίας και ζητεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών της περιοχής, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεννόηση σχετικά με την παράδοση του χώρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου».