Θανάσης Βασιλόπουλος: ”Ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης με πόρους και προσωπικό”

Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Αυτοδιοίκησης με πόρους, προσωπικό και μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία, καθώς και τη στήριξη της Πολιτείας σε τρία σημαντικά έργα για την Καλαμάτα, ανέδειξε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος στην ομιλία του κατά την έναρξη του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Καλωσορίζοντας τους συνέδρους, αναφέρθηκε στη σύγχρονη αναπτυξιακή πορεία της Καλαμάτας και στη συμμετοχή της στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν ενταχθεί στην αποστολή για την κλιματική ουδετερότητα και τις έξυπνες πόλεις έως το 2030. Αναγνωρίζοντας τα βήματα στήριξης των δήμων από την κυβέρνηση και την καλή συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, επισήμανε ότι τα προβλήματα παραμένουν. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι ελλείψεις προσωπικού, η γραφειοκρατία, οι νέες αρμοδιότητες και η κλιματική κρίση δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για την Αυτοδιοίκηση. «Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους Δήμους να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες ευθύνες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, το αναγκαίο προσωπικό και την απαιτούμενη διοικητική ελευθερία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισχυρή Ελλάδα με αδύναμους Δήμους», τόνισε, ζητώντας από την Πολιτεία να εμπιστευτεί περισσότερο την Αυτοδιοίκηση και να της δώσει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές με βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Οι τρεις διεκδικήσεις της Καλαμάτας

Αναφερόμενος στα ζητήματα της πόλης, ο κ. Βασιλόπουλος έκανε λόγο για έργα αναπλάσεων, αναβάθμισης υποδομών και ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ αναγνώρισε τη σημασία μεγάλων παρεμβάσεων, όπως ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και η αναβάθμιση του Αεροδρομίου και έθεσε 3 βασικές διεκδικήσεις. “Πρώτον, την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας (μαζί με τους κατοίκους των πυκνοδομημένων κάνουμε τον Σταυρό μας κάθε φορά που βρέχει). Κύριε Υπουργέ, η πόλη δεν πρέπει να πληρώσει λανθασμένες αποφάσεις που ελήφθησαν την τραγική περίοδο που βίωσε τη Αυτοδιοίκηση ελέω απλής αναλογικής. Δεύτερον, την ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας. Προχωρούμε στην αναβάθμιση του δικτύου και των υποδομών μας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η σύνδεση των Πηγών του Αγίου Φλώρου με τις Πηγές του Πηδήματος. Για να προχωρήσει, χρειαζόμαστε την προσωπική σας στήριξη. Τρίτον, την κατασκευή ενός Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου, με επίκεντρο το Παλέ ντε Σπορ. Η Καλαμάτα, με την αθλητική της παράδοση και τις διακρίσεις των ομάδων της, δικαιούται σύγχρονες αθλητικές υποδομές. Είναι ένα όραμα δεκαετιών που πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη.

Ενιαίο μέτωπο διεκδίκησης

Ενόψει των εθνικών εκλογών, κάλεσε τους αυτοδιοικητικούς να κινηθούν ενωμένοι, χωρίς κομματικές αντιπαραθέσεις και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. «Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από μια κομματική πλειοδοσία υποσχέσεων. Έχουμε καεί από υποσχέσεις, αλλά και από δήθεν μεταρρυθμίσεις με πρόσημο κομματικό», ανέφερε, ζητώντας συγκεκριμένες αποφάσεις και δεσμεύσεις που θα αποτυπώνονται στην καθημερινότητα των Δήμων και των δημοτών.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ιστορική διακήρυξη της 23ης Μαρτίου 1821, που εστάλη από την Καλαμάτα προς τις ευρωπαϊκές αυλές: «Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν». Διερωτήθηκε αν έχει έρθει η ώρα η Αυτοδιοίκηση να συντάξει τη δική της «προειδοποίηση» προς τις πολιτικές ηγεσίες της χώρας, διεκδικώντας την απελευθέρωσή της από την υπερσυγκέντρωση, τη γραφειοκρατία και την εξάρτηση. «Ας γίνει, λοιπόν, το συνέδριο της Καλαμάτας η αφετηρία μιας θεσμικής επανάστασης των αυτοδιοικητικών δυνάμεων για τα αυτονόητα και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας. Για μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση και μια ισχυρότερη Ελλάδα», κατέληξε.