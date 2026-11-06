Εγκαινιάστηκε η νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Λυματολάσπης στην Καλαμάτα

Τη λειτουργία της μονάδας ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας, εγκαινίασε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σύγχρονη μονάδα αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΥΑΚ, που ενισχύει την ανθεκτικότητα του Δήμου Καλαμάτας και συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας.

Το έργο προϋπολογισμού άνω των 8 εκ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. και υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία TEDRA - Τ.Ε.Σ. Α.Ε. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ενώ ακολούθησε ομιλία από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κοινοπραξία εκπροσώπησε ο διευθυντής Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της TEDRA Παντελής Γκλιάος. Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι “η μονάδα επεξεργασίας λυματολάσπης, μια επένδυση που αγγίζει τα 8,5 εκ. ευρώ, έρχεται να δώσει μια οριστική και σύγχρονη λύση σε ένα ζήτημα που για χρόνια απασχολούσε τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Με τη λειτουργία της, η Επιχείρηση αποκτά τη δυνατότητα να διαχειρίζεται η ίδια περίπου 6.000 τόνους λυματολάσπης ετησίως, οι οποίοι μέχρι σήμερα μεταφέρονταν εκτός Δήμου για επεξεργασία. Περιορίζουμε, λοιπόν, τις μεταφορές, εξοικονομούμε πόρους, μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του τελικού προϊόντος, ακόμη και ως εδαφοβελτιωτικού υλικού. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους περιβαλλοντικούς μας πόρους”.

Ο κ. Βασιλόπουλος μίλησε για “έργα που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από τον πολίτη, αλλά είναι εξίσου καθοριστικά για την πορεία μιας πόλης, όπως αυτά της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που διασφαλίζουν ότι η πόλη θα μπορεί να λειτουργεί, να αναπτύσσεται και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών”. Εκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, η ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης και η αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού και απευθυνόμενος παρατήρησε πως “θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, τη δική σας συνδρομή και εμπιστοσύνη για να συνεχίσουμε ακόμα πιο γρήγορα κ. Πρόεδρε”. Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι “το έργο που εγκαινιάζουμε, έχει ξεχωριστή σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετάβαση της χώρας μας στον κόσμο της κυκλικής οικονομία. Είναι μια μονάδα η οποία βρίσκεται στην κορυφή της τεχνολογίας ως προς την επεξεργασία των αστικών μας λυμάτων και η οποία θα μας επιτρέψει να ανακουφίσουμε την περιοχή από μια διαχείριση, η οποία θα μετέφερε τη λυματολάσπη αλλού ή την έθαβε σε ΧΥΤΑ”. Συνεχίζοντας, σημείωσε πως “αξιοποιήσαμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, 165 εκατομμύρια συνολικά, και δημιουργήσαμε 18 τέτοιες μονάδες. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες διαχείρισης λυματολάσπης σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας πάνω από το 60% των υπολειπόμενων αναγκών.

Είναι ένα παράδειγμα μόνο του πώς έπιασαν τόπο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια, τα οποία η χώρα κατάφερε και εξασφάλισε σε μια πολυήμερη διαπραγμάτευση το 2020. Βρισκόμαστε πια στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η χώρα κατάφερε, τήρησε τα χρονοδιαγράμματα. Υλοποίησε όλες τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες συνόδευσαν αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό έργο και αξιοποιήσαμε στο σύνολο, κάθε ευρώ από αυτά τα 36 δις ευρώ σε ένα πλήθος δράσεων και έργων που απλώνονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η εμπειρία από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μας είναι πολύ χρήσιμη και στη διαχείριση των επόμενων ευρωπαϊκών πόρων”. • Στις επισκέψεις και τις συναντήσεις στη Μεσσηνία τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Έγινε κατασκευή 4 ηλιακών ξηραντηρίων εντός του γηπέδου της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαμάτας, στη νότια πλευρά του γηπέδου. Η τροφοδότηση της ιλύος καθώς και η απομάκρυνση του τελικού προϊόντος γίνεται από την ίδια πλευρά (ανατολική) των ξηραντηρίων. H τροφοδότηση θα γίνεται αυτόματα με σύστημα μεταφορικών κοχλιών, ενώ και η απομάκρυνση της ξηραμένης ιλύος θα γίνεται επίσης αυτόματα, μέσω συστήματος μεταφορικών κοχλιών εκτός του ξηραντηρίου. Για την ηλιακή ξήρανση της ιλύος της ΕΕΛ Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε κατασκευή μονάδας υποδοχής αφυδατωμένης ιλύος, ηλιακά ξηραντήρια, μονάδα διάθεσης τελικού προϊόντος και κτίριο εξυπηρέτησης. Δυναμικότητα επεξεργασίας: Ετήσια διαχείριση: Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται 5.000 τόνους λυματολάσπης (αφυδατωμένης ιλύος) ετησίως. Προέλευση Υλικού: Θα καλύπτει τις ανάγκες της ΕΕΛ Καλαμάτας, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να δέχεται ιλύες και από γειτονικές ΕΕΛ της περιοχής. Αυτοματοποιημένη λειτουργία: Η τροφοδοσία της αφυδατωμένης λάσπης και η απομάκρυνση του τελικού ξηραμένου προϊόντος θα εκτελούνται πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω συστήματος μεταφορικών κοχλιών.

Περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη: Τεράστια μείωση όγκου: Με τη μέθοδο της ηλιακής ξήρανσης, η υγρασία της λάσπης μειώνεται δραστικά, περιορίζοντας τον τελικό της όγκο. Αυτό καθιστά το προϊόν υγειονομικά σταθεροποιημένο και εύκολα διαχειρίσιμο. Εξάλειψη οσμών: Η σύγχρονη επεξεργασία σταματά τις χημικές αντιδράσεις που προκαλούν τις δυσάρεστες οσμές, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, στη μεταφορά εκτός νομού: Μέχρι σήμερα, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας ήταν αναγκασμένη να μεταφέρει τη λάσπη μέσω εργολάβων στο Πλατύ Ημαθίας για διαχείριση. Η νέα μονάδα φέρνει αυτονομία και τεράστια εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για τον Δήμο. Κυκλική Οικονομία: Το τελικό, αποξηραμένο προϊόν μπορεί να αξιοποιηθεί με ασφάλεια (π.χ. στη γεωργία ή ως εναλλακτικό καύσιμο), μειώνοντας το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Μεσσηνίας.